0
10:55
«Серебряный» призер осеннего «ПАРК-ПРОФИ» снова подал заявку на участие в конкурсе
22:57
Юлия Трифонова в очередной раз решила участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
21:31
Водитель с 10-летним стажем прислал заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
21:59
На полных парусах под российским флагом
14:49
Более 70 человек подали заявки на участие во втором этапе Кубка «PRO SPORT 2017»
14:31
12 июня в Великих Луках состоялось открытие 22-й Международной встречи воздухоплавателей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:55
Четыре спортивных задания выполнили участники встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Еще новости
Спорт

«Серебряный» призер осеннего «ПАРК-ПРОФИ» снова подал заявку на участие в конкурсе

Список претендентов на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» пополнил 28-летний Вадим Салахов, который стал «серебряным» призером соревнований осенью 2016 года. 

На конкурс этот водитель с 10-летним стажем снова приедет на автомобиле «Mitsubishi».

Конкурс состоится 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, 19) в рамках большого регионального автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ». Заявки будут приниматься до 18:00 7 июля. С 10 июля по 12:00 18 июля на сайте ПАИ будет идти голосование, победители которого и станут участниками соревнования.

Традиционно предложение участвовать в конкурсе парковки получат не только обычные автовладельцы, но также псковские службы такси и корпоративные команды: представители местных компаний, служб и ведомств.

Фестиваль «ПАРК-ПРОФИ» объединит на одной площадке все самое интересное, яркое и необычное, что так или иначе связано с автомиром. При поддержке спонсоров планируется провести конкурсы «Автозвук», «Автотюнинг» и «Аэрография». К участию в фестивале будут приглашены все без исключения автосалоны Пскова. На его площадке предполагается развернуть ярмарка подержанных авто, а также организовать выставки ретро-автомобилей, военной автотехники, необычных самодельных транспортных средств и «боевых» раллийных автомобилей.

Дети, которых приведут с собой на фестиваль родители, смогут покататься на  веломобилях и гироскутерах, предоставленных партнерами «ПАРК-ПРОФИ», поучаствовать в «гонках» радиоуправляемых машинок и посмотреть научное шоу, в котором будут объяснены принципы работы автомобиля.

В течение всего вечера гостей «ПАРК-ПРОФИ» будет развлекать профессиональная шоу-программа. 

Заявку можно отправить, заполнив специальную форму.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017»
Юлия Трифонова в очередной раз решила участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» Водитель с 10-летним стажем прислал заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» Поступили первые заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» Масштабный автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ» проведет ПАИ 20 июля в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Серебряный» призер осеннего «ПАРК-ПРОФИ» снова подал заявку на участие в конкурсе
15 июня 2017
«Серебряный» призер осеннего «ПАРК-ПРОФИ» снова подал заявку на участие в конкурсе
Юлия Трифонова в очередной раз решила участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14 июня 2017
Юлия Трифонова в очередной раз решила участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Водитель с 10-летним стажем прислал заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14 июня 2017
Водитель с 10-летним стажем прислал заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Более 70 человек подали заявки на участие во втором этапе Кубка «PRO SPORT 2017»
13 июня 2017
Более 70 человек подали заявки на участие во втором этапе Кубка «PRO SPORT 2017»
12 июня в Великих Луках состоялось открытие 22-й Международной встречи воздухоплавателей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 июня 2017
12 июня в Великих Луках состоялось открытие 22-й Международной встречи воздухоплавателей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Четыре спортивных задания выполнили участники встречи воздухоплавателей в Великих Луках
13 июня 2017
Четыре спортивных задания выполнили участники встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Состоялся первый спортивный полет в рамках Международной встречи воздухоплавателей
13 июня 2017
Состоялся первый спортивный полет в рамках Международной встречи воздухоплавателей
Четырехдневный Марш мира ВДВ завершился в Пскове (ВИДЕО)
12 июня 2017
Четырехдневный Марш мира ВДВ завершился в Пскове (ВИДЕО)

Идет загрузка...