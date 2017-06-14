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Путин: Ни одно правонарушение не должно остаться без наказания

Нужно обеспечить такой режим работы, чтобы ни один правонарушитель не ушел от наказания, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии 15 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства назвал острой проблему коррупции. Однако, по его словам, теперь в ходе прямой линии этой темы нет в числе первых. «Вопрос важный и острый, и дело не в домашних арестах, и даже не в посадках, дело в том, чтобы ни одно правонарушение не осталось без внимания государства, без наказания», - сказал Владимир Путин.

Что касается назначения наказания, то, президент предложил полагаться на решение суда. В этой связи он привел пример, когда экс-директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Реймера получил 8 лет колонии. «Это серьёзное наказание», - прокомментировал Владимир Путин.

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