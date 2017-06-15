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Политика

На Украине прошли задержания подозреваемых в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

На Украине в городе Павлоград Днепропетровской области прошли задержания подозреваемых в причастности к убийству 23 марта в центре Киева бежавшего в страну из-за уголовного дела экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«Правоохранители проводят задержания лиц, которых подозревают в причастности к этому преступлению. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий» — говориться в заявлении полиции. При этом отмечается, что «также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности, обыски».

Напомним, убийца Вороненкова был ранен его охранником и впоследствии скончался в больнице. 

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