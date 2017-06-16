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Политика

На Украине считают, что им есть чему научить НАТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью австрийскому журналу Profil заявил, что Киев может принести пользу НАТО и кое-чему даже научить, пише Gazeta.ru.

По его словам, альянс должен готовиться к новым вызовам, а «с Украиной это легче, чем без нас».

«Наши партнеры по НАТО могут многому у нас научиться. Имею в виду тактику, выносливость и боеготовность. Без них даже самое современное вооружение не поможет», — отметил министр.

Климкин подчеркнул, что вступление Украины в ЕС произойдет тогда, когда к этому будет готов сам Евросоюз, но Киев не спешит с этим.

«Поддержка есть. Но делает ли ЕС достаточно для Украины? Возможно, не совсем», — добавил глава МИД Украины.

8 июня Рада провозгласила целью Украины вступление в НАТО. Президент Украины Петр Порошенко позже отметил, что поддерживает законопроект с этой формулировкой.

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