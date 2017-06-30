Остановка по желанию

09:34, 30 июня 2017, ПАИ

Во всех городах есть специальные места, где горожанин-пешеход теряет прежний статус и превращается в горожанина-пассажира. Речь, конечно, об остановках общественного транспорта. Как же выглядят эти мини-залы ожидания в Пскове?

Остановка - элемент городского ландшафта. Но приложив усилия вполне реально превратить простой объекта дорожной инфраструктуры из остановки «по требованию» и необходимости в остановку по желанию: красивую, функциональную, удобную.

Аккуратные стеклянные остановочные павильоны с изображением герба Пскова, к которым мы уже успели привыкнуть, появились на улицах в 2011 году, в те далёкие времена, когда администрацию города возглавлял Пётр Слепченко. Естественно, стеклянные остановки моментально подверглись нападениям «неустановленных лиц», попросту вандалов-гопников.

От повреждения остановки не спасали даже стёкла повышенной прочности и просьбы чиновников администрации Пскова относиться к муниципальному имуществу бережнее.

Замена одного стекла в павильоне обходилась городской казне примерно в 10 тысяч рублей. По итогам года замены выливались в круглую сумму. Например, в 2014 году на эти работы было выделено 180 тысяч рублей. Экономные чиновники не выдержали. «Решетки, может быть, выглядят не так эстетично, но они прекрасно защищают и от ветра, и от дождя, благодаря специальному наклонному сечению. Если мы увидим, что ситуация стабилизируется, хулиганства становится меньше, мы готовы рассмотреть возможность замены решетчатых остановок на стеклянные», - заявил тогда начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров.

Ситуация, видимо, не стабилизировалась, потому что решётки и ныне там. Ни от дождя, ни от ветра они, естественно, не защищают, несмотря ни на какое волшебное сечение. И ассоциируются почему-то с продавленной больничной койкой, а никак не с остановкой в городе с населением в 200 тысяч человек.

Эта печальная участь, по счастью, не коснулась павильонов в центре Пскова. На главных улицах всё же остались «алюминиевый профиль, закалённое стекло, деревянный брус для скамеек и поликарбонат для крыши», призванные радовать глаз и защищать горожан от псковской непогоды. Насколько хорошо новые остановки с этими задачами справляются – вопрос. Впрочем, точно лучше решёток.

Стеклянные остановки в Пскове страдают не только от вандалов. Помимо сохранности стёкол необходимо следить ещё и за их чистотой. С этим время от времени возникают проблемы. Тогда на остановках появляются дурацкие надписи и объявления типа «продам козу - куплю волосы», а также следы псковских луж и пыли. К весне-лету городские службы приводят стёкла на остановках в порядок, зимой же на них можно рисовать грязные узоры. Ну, так и Ганзейские дни у нас, к счастью, летом.

Некоторые псковские остановочные конструкции выглядят несколько хлипковато, особенно те, что только «стенка-крыша». Такая, например, стоит на площади Ленина. Из-за ограниченной ширины тротуара другую, наверное, здесь и не поставить.

Почему на другой стороне площади Ленина, где место уже позволяет развернуться, стоит такая же недоостановка - непонятно. Но она хотя бы (кажется, единственная в городе) снабжена картой. Скамейка тоже вызывает некоторые вопросы. На такой с трудом усядутся два человека.

Кое-где автобусы всё ещё предлагается ожидать под сенью старорежимных железных конструкций с неряшливыми объявлениями, афишами и киосками. Одним словом, привет из 1990-х.



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин















Отдельный разговор – безобразное расписание автобусов, отвратительного внешнего вида и такого же содержания. Каждую псковскую остановку венчает прилепленная к бетонному столбу стыдная картонка с кучей мелких цифирей. Мне их не разглядеть и не понять, не говоря уже о бабушках и детях.



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



















Ладно электронные экраны с данными о времени прибытия нужного автобуса, но такие вот крутящиеся бочонки с понятным раписанием можно же установить.

Кроме того, каждый павильон «украшает» знаменитая антивандальная бетонная урна.

У остановки «Ледовый дворец» есть ещё и такой «подарок судьбы». Просто чудо инженерной мысли, венец творения. Простор для сарказма велик. Справедливости ради, работает кнопка-регулятор исправно.



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин









Так это должно выглядеть в современном городе.

Скажете придирки и мелочи? «Из мелочей складывается великое», - любила в таких случаях повторять мой педагог по русскому. Вот и складывается у нас пока не ганзейский Псков, а уездный городишко, забытый достижениями цивилизации.

На фотографиях ниже примеры того, как могут и должны выглядеть остановки ухоженных городов. Среди них неганзейский Вильнюс и ганзейские Рига, Таллин, Тарту, Краков, Гданьск. Принципиально остановочные павильоны не отличаются от тех, что есть в Пскове, а вот наличие инфраструктуры при них выдаёт заботу о горожанах и туристах. Этого-то нам как раз и не хватает.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Мазать всё чёрной краской - конечно, неправильно. В конце концов, на остановках у нас чисто-аккуратно, особенно в центре города, а инфраструктура, хочется верить, подтянется к уровню соседних европейских ганзейских городов. Будет и приличное раписание, и электронные экраны, и, возможно, даже автоматы по продаже билетов. Вопрос только - когда?