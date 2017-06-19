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Общество

Укрепить независимость общественных палат регионов призвал Валерий Фадеев

Избранный секретарем Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев заявил, что власти ряда регионов оказывают давление на местные общественные палаты, и призвал усилить их независимость. Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторые общественные палаты в регионах функционируют очень эффективно. Но большая часть, к сожалению, находится под давлением властей, под давлением губернаторов», - сказал В. Фадеев.

Он считает, в региональные палаты выбирают людей, «которые не имеют возможности громко и ясно заявлять свое мнение». «Здесь нужна работа по усилению общественных палат регионов», - отметил журналист, призвав «увеличивать дистанцию между властью и общественными палатами, дистанцию независимости».

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