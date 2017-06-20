Геннадий Афанасьев обратился к губернатору по поводу вырубки парка в деревне Вязье

13:19, 20 июня 2017, ПАИ

Победитель предварительного голосования «Единой России» на должность главы Дедовичского района Геннадий Афанасьев направил в адрес губернатора Псковской области Андрея Турчака обращение по поводу вырубки парка в деревне Вязье, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В деревне Вязье Дедовичского района в настоящее время проводится вырубка деревьев в лесопарковой зоне, которая является традиционным местом отдыха жителей деревни. При этом получить ответы в администрации волости и лесничестве, на каком основании производится вырубка, жителям не удается. Убедительно прошу вас дать поручение провести проверку по данному факту», - говорится в обращении Афанасьева в адрес главы региона.

Ранее жители Вязье обратились в полицию и прокуратуру в связи с вырубкой деревенского парка. Свое обращение они разместили также и в социальных сетях, Под письмом подписались более 30 жителей деревни.

«Просим остановить беспредельные действия по уничтожению старинного памятника природы, парка, находящегося в нашей деревне, - говорится в заявлении. - Под предлогом вырубки сухостоя и очистки парка вырубают вековые сосны, уничтожены поляны с ягодой земляники. Парк является единственным местом для отдыха жителей деревни, в этом лесу отдыхало не одно поколение».

«На неоднократные телефонные звонки в администрацию волости и лесничество никакой реакции не последовало, - пишут жители деревни. - В четверг 15.06.2017 года представители деревни лично обращались в лесхоз, руководства на месте не оказалось. Проблема была озвучена, однако в понедельник 19.06.2017 года работы возобновились, хотя был обещан выезд прокуратуры и представителей лесхоза. Сегодня терпению и возмущению настал предел , жители нашей деревни собрались и встали на защиту старинного парка».

Жители Вязье просят «остановить безобразие» и выяснить «законны ли действия людей причастных к уничтожению местной достопримечательности».