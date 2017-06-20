Расследовавшая трагедию на ралли в Новосокольническом районе комиссия рекомендовала пригрозить запретом автогонок в регионе

18:30, 20 июня 2017, ПАИ

Комиссия госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту завершила расследование столкновения двух спортивных автомобилей возле деревни Дольшино Новосокольнического района 17 мая 2017 года в рамках тренировочного заезда перед 3-м этапом Чемпионата России по ралли, в результате которого один человек погиб и 3 получили ранения. Напомним, трагедия произошла из-за того, что один их экипажей не подчинился требованию судей и выехал навстречу гоночному автомобилю «Мицубиши Лансер» экипажа Вячеслава Кучерова и Алексея Лядухина (Москва).

Как сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете, в состав комиссии входил его председатель Иван Штылин и заместитель председателя Алексей Орлов, заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Псковской области Андрей Емельянов, а также президент федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Комиссия установила, что 17 мая с 10 до 17 часов в Новосокольническом районе на участке дороги Брагино-Ловно-Пехово федерация автоспорта Псковской области проводила тренировочные (тестовые) заезды участников 3 этапа чемпионата России по ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017». Данные заезды не являлись официальными и не входили в программу соревнований.

Федерацией автоспорта области было получено согласование владельца дороги — ГБУ ПО «Псковавтодор» — и направлено информационное письмо в ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» о проведении тренировочных (тестовых) заездов. Кроме того, федерацией была назначена судейская бригада для обслуживания тестового участка в составе 7 человек, старшим судьей был назначен Е. В. Вяткин, имеющий лицензию РАФ.

Проведение тренировочных (тестовых) заездов обслуживалось машиной скорой медицинской помощи ГБУЗ «Новосокольническая МБ».

В 9:00 судья Вяткин произвел расстановку маршалов и машины скорой медицинской помощи в соответствии с планом расстановки службы безопасности.

В тестовом заезде участвовали 3 машины: «PRO-Sport» (MITSUBISHI Lancer Evо8 - цветной автомобиль), Кучеров-Лядухин (MITSUBISHI Lancer Evо9 - белый автомобиль), Травников-Гергель (MITSUBISHI Lancer Evо10 - красный автомобиль).

С 10:00 до 12:00 проходило ознакомление с трассой тестового участка в дорожном (штатном) режиме. В процессе ознакомления с трассой судейская бригада условилась со спортсменами об условных знаках, разрешающих или запрещающих движение на участок трассы.

В 12:00 началась тренировка на спортивных автомобилях, которая проходила в штатном режиме до 16:00.

Перед заездами спортивных автомобилей один из спортсменов попросил судью А. М. Глейникова переставить судейский автомобиль со стороны финиша за дорожный знак «Стоп», для удобства разворота в обратную сторону, что и было сделано.

Во время тренировочных (тестовых) заездов на спортивных автомобилях в красный автомобиль вместо водителя (штурмана) С. Травникова сел тренер экипажа А. Лукьянюк.

Около 16.00 Е. В. Вяткин дал старт красному автомобилю.

После старта красного автомобиля к месту старта подъехал белый автомобиль.

Судья Вяткин, получив информацию от судьи Глейникова о финише красного автомобиля, дал старт белому автомобилю.

Красный автомобиль на финише, не доезжая дорожного знака «Стоп», установленного перед машиной судьи Глейникова, развернулся на дороге и сразу начал движение в сторону старта без разрешающей команды судьи.

Глейников пытался остановить красный автомобиль, побежав следом за ним подавая знаки жестами рук, но красный автомобиль набрал скорость и уехал в сторону старта.

После этого судья сообщил по рации всем постам, чтобы они выбегали на трассу и пытались остановить любой из движущихся спортивных автомобилей. Тоже самое передавал постам Е.В. Вяткин.

Предпринятые меры по остановке спортивных автомобилей не увенчались успехом, красный и белый автомобили совершили столкновение и загорелись.

В результате столкновения погиб штурман белого автомобиля А. Лядухин. Участники заездов: В. Кучеров, А. Лукьянюк и Н. Гергель получили тяжелые травмы и были доставлены в ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница».

Проанализировав обстоятельства ДТП при проведении тренировочного заезда, комиссия решила, что к столкновению двух спортивных автомобилей привела несогласованность действий судейской бригады, экипажей и членов команд, участвующих в заездах.

В своём отчёте комиссия отметила, что в настоящее время отсутствуют утвержденные Российской автомобильной федерацией правила (регламент) проведения тестовых (тренировочных) заездов спортивных автомобилей.

Принимая во внимание происшествие в Псковской области и аналогичные случаи в других регионах страны, комиссия предложила в целях предотвращения в будущем подобных трагических случаев при проведении тестовых (тренировочных) заездов спортивных автомобилей направить обращение в адрес Российской автомобильной федерации с предложением о создании рабочей группы с участием представителей федерации автоспорта Псковской области для разработки правил (регламента) проведения тестовых (тренировочных) заездов спортивных автомобилей на территории Российской Федерации.

Также в письме в РАФ комиссия рекомендовала указать, что в случае, если в ближайшее время такой регламент не будет разработан и принят, администрация Псковской области введет запрет на проведение раллийных соревнований на своей территории.