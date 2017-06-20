Схема движения автобусов изменится в Пскове 22 июня

22:50, 20 июня 2017, ПАИ

22 июня в Пскове в связи с проведением мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби, изменится схема движения общественного транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этот день с 11:45 до 12:40 будет прекращено движения автотранспорта по улице Кузнецкой на участке от площади Победы до улицы Калинина. Соответственно, схема движения автобусов претерпит изменения.

Автобусы маршрута № 2 с Завеличья поедут через Дамбу, площадь Героев-десантников (с остановкой у «Танка»), улицы 128-й Стрелковой дивизии и Вокзальную на вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 6 с Завеличья следуют через площадь Героев-десантников с (остановкой у «Танка»), по улицам 128-й Стрелковой дивизии и Советской Армии (без заезда на вокзал) в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№ 8, 8А, 19 повезут пассажиров через площадь Героев-десантников с (остановкой у «Танка»), по улицам 128-й Стрелковой дивизии, Вокзальной и Яна Фабрициуса с выездом на улицу Гражданскую и далее по маршруту.

Автобус маршрута № 16 будет курсировать через площадь Героев-десантников с (остановкой у «Танка»), по улицам 128-й Стрелковой дивизии и Вокзальной. Конечная остановка - вокзал.