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Общество

Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована

В Псковской области на учете Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) насчитывается 27 официальных пляжей, рассказал сегодня, 21 июня, в ходе пресс-конференции начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Псковской области, главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Евгений Ельников.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Евгений Ельников рассказал, что техническое освидетельствование прошли 18 пляжей. Также, по его словам, 14 пляжей насчитывается в оздоровительных лагерях, все они будут по заявлению их владельцев своевременно освидетельствованы.

Представитель ГИМС рассказал, что в техосвидетельствование входит водолазное обследование дна, кроме того должны быть предусмотрены спасательные  посты с двумя матросами, душ, туалет, ограждение акватории буйками, информационные стенды с мерами безопасного поведения на пляже.

«В организованных местах отдыха гибели людей не зафиксировано», - констатировал он. В регионе также насчитывается 14-16 неорганизованных пляжей. Представители МЧС обращаются к главам муниципалитетов по вопросу их оборудования. «Организованное  место отдыха начинается с туалета, с создания и оборудования его», - добавил он.

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