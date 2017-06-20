ФК «Луки-Энергия» в рамках подготовки к выступлению во 2 дивизионе отправился в Смоленск

14:13, 21 июня 2017, ПАИ

В четверг, 22 июня, великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» в рамках заключительного учебно-тренировочного сбора перед стартом нового сезона, в котором команда планирует выступать среди мастеров во 2-м дивизионе (первенстве страны по футболу среди команд ПФЛ), сыграет товарищеский матч на выезде с участником этого дивизиона - смоленским «ЦРФСО». Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-атташе великолукского клуба Владимир Богатырев.

Напомним, смоленский клуб по итогам сезона 2016/17 набрал 29 очков и занял 9 строчку турнирной таблицы в зоне «Запад», обогнав на 1 очко и 1 позицию ФК «Псков-747».

Матч пройдёт на поле стадиона Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма. Начало игры в 14:00 часов.\

Отметим, для «Луки-Энергия» это 11-й контрольный матч нынешнего межсезонья. В 7-ми из них команда одерживала победы, 2 завершила вничью и 1 проиграла — именно смоленскому «ЦРФСО» 25 марта.