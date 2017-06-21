0
18:41
Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве
18:18
Вера в сбитень
17:13
Исторический ПАИ-live начнется 22 июня
16:39
Александр Козловский: Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Северный обход будет реализован
16:20
Иван Цецерский о псковских детских площадках: Сделаны на века, но требуют ремонта и покраски
14:46
8 тысяч жителей Псковской области задолжали за коммунальные услуги
13:07
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
Еще новости
Общество

Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве

Губернатор Псковской области Андрей Турчак и Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в среду, 21 июня, провели рабочую встречу в Москве. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, стороны обсудили исполнение бюджета Псковской области 2017 года.

Также по итогам встречи было принято решение, что в регион будет направлено дополнительное финансирование на исполнение «майских» указов президента РФ по заработной плате работников бюджетной сферы на сумму порядка 0,6 млрд рублей.

Кроме того, на обслуживание государственного долга, а также на решение приоритетных социальных вопросов субъект РФ получит дополнительный бюджетный кредит в размере около 0,6 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве
21 июня 2017
Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве
Исторический ПАИ-live начнется 22 июня
21 июня 2017
Исторический ПАИ-live начнется 22 июня
Александр Козловский: Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Северный обход будет реализован
21 июня 2017
Александр Козловский: Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Северный обход будет реализован
Иван Цецерский о псковских детских площадках: Сделаны на века, но требуют ремонта и покраски
21 июня 2017
Иван Цецерский о псковских детских площадках: Сделаны на века, но требуют ремонта и покраски 1
8 тысяч жителей Псковской области задолжали за коммунальные услуги
21 июня 2017
8 тысяч жителей Псковской области задолжали за коммунальные услуги
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
21 июня 2017
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована
21 июня 2017
Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована
Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства
21 июня 2017
Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства 5

Идет загрузка...