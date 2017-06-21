Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве

18:41, 21 июня 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак и Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в среду, 21 июня, провели рабочую встречу в Москве. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, стороны обсудили исполнение бюджета Псковской области 2017 года.

Также по итогам встречи было принято решение, что в регион будет направлено дополнительное финансирование на исполнение «майских» указов президента РФ по заработной плате работников бюджетной сферы на сумму порядка 0,6 млрд рублей.

Кроме того, на обслуживание государственного долга, а также на решение приоритетных социальных вопросов субъект РФ получит дополнительный бюджетный кредит в размере около 0,6 млрд рублей.