6-8 июля на участках проведения ралли «900 озер» в Палкинском и Опочецком районах будет перекрыто движение

10:02, 23 июня 2017, ПАИ

6-8 июля на территории Палкинского и Опочецкого районов планируется ограничение движения в связи с проведением 13-го этапа Кубка России по авторалли «900 озер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитета Псковской области по транспорту.

Движение по дороге Качаново – Луг – Родовое от деревни Качаново до деревни Луг Палкинского района будет закрыто 6 июля с 12:00 до 17:00. Объезд - по автодороге Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок.

В этот же день с 12:00 до 13:30, с 13:40 до 15:10 и с 15:20 до 17:00 перекроют движение по дороге Бежаницы – Кудеверь – Болготово» от деревни Духново до деревни Курочкино Опочецкого района.

8 июля с 9:00 до 11:50, с 13:00 до 15:40 и с 15:50 до 18:20 будет закрыт проезд по дороге Кудка – Норкино – Камено от деревни Кудка до деревни Норкино Опочецкого района.

С 10:10 до 12:50 перекроют дорогу Балахи – Притчи – Балахи в Опочецком районе, а с 9:00 до 11:50, с 13:00 до 15:40 и с 15:50 до 18:20 – дорогу Норкино – Глубокое от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого района.

Дорога Опочка – Лобово – Мякишево от деревни Есенники до Пьяново Опочецкого района будет закрыта на период времени с 13:50 до 16:30 и с 16:40 до 19:10.

Напомним, 6-8 июля в Псковской области пройдёт 13-й этап Кубка России по ралли и 2-й этап Чемпионата Белоруссии. Гонка будет называться «900 озёр» и также носить статус 6 -го этапа Чемпионата СЗФО по ралли и 3-го этап Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского».

Приём заявок на участие в соревновании продолжится до 18:00 30 июня. Подать их можно по телефону (8112) 75-33-70 или e-mail faspo@inbox.ru. 3 июля будет опубликован список экипажей со стартовыми номерами. 6 июля пройдут тестовые заезды, а с 16:00 начнётся регистрация участников.