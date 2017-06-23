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Общество

Елена Бибикова: Большинство проблем пожилого человека связано с невозможностью проявить себя

«Большинство проблем пожилого человека связано с невозможностью проявить себя», - заявила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на конференции «Социальные практики и стратегии активного  долголетия», организованной Союзом пенсионеров в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

В своем приветствии Елена Бибикова поблагодарила организаторов и участников за важную ежедневную работу по вовлечению граждан старшего поколения в активную общественную жизнь. «Когда мы говорим об увеличении продолжительности жизни, то в первую очередь имеем в виду активное, творческое и профессиональное долголетие. Перед нами стоит задача не просто добиться максимально высокой цифры, а создать условия для интересной, живой и яркой жизни в любом возрасте», - отметила сенатор.

По словам законодателя, если человек перестал получать радость от жизни, общаться и заботиться о себе и своих близких, то за очень короткое время можно стать заложником своих проблем. «Поэтому мы должны предотвращать болезни и не допускать одиночества, создавать возможности для самореализации и увлекать общественной работой. Высокая жизнеспособность, прежде всего, зависит от духовного состояния человека, от желания жить, - отметила сенатор.

В ходе мероприятия гостям и участникам были представлены социально направленные проекты, а также новые методики по реабилитации и профилактике здоровья для людей пожилого возраста.  

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