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Турчак занял последнее место в рейтинге доходов глав регионов

Губернатор Псковской области Андрей Турчак занял последнее место в рейтинге доходов глав регионов за 2016 года, составленном журналом «Власть». Как сообщает «КоммерсантЪ», его суммарный годовой доход в 718 тысяч рублей стал одним из самых низких за все время публикации деклараций о доходах. Напомним, ещё в 2015 году Турчак в рамках мер по экономии бюджета принял решение сократить свою зарплату на 50%, а своих заместителей — на 10%.

Добавим, согласно традиционному рейтингу «Власти», подводящему итоги декларационной компании губернаторов, самым высокооплачиваемым впервые стал глава Московской области Андрей Воробьев. Он заработал в прошлом году 97,9 млн рублей, что на 20 млн рублей больше, чем у лидера предыдущего рейтинга — главы Челябинской области Бориса Дубровского (77,9 млн рублей). В 2016 году Дубровский заработал 73,8 млн рублей. Тройку губернаторов с самым большим доходом в минувшем году замыкает глава Смоленской области Алексей Островский, заработавший 68,5 млн руб.

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