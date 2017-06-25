0
10:34
В рамках международного шахматного фестиваля «Псков» прошли первые турниры
13:53
ФК «Псков-747» ждёт омоложение: возможно, и за счёт сына Севастьянова
10:23
Сегодня в Печорском районе пройдут соревнования по мотокроссу на кубок «Берёзового хутора»
15:18
Иван Фадеев подал заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14:31
Александра Савенкова представит Псковскую область в составе сборной РФ на X Всемирных играх в Польше
11:29
Псковская область присоединится к XXVIII Всероссийскому олимпийскому дню
18:30
Расследовавшая трагедию на ралли в Новосокольническом районе комиссия рекомендовала пригрозить запретом автогонок в регионе
Еще новости
Спорт

Великолукский «Экспресс» пояснил неявку на полуфинальную игру в Псков транспортными проблемами

Великолукский клуб «Экспресс», который накануне, 24 июня, не явился в Псков для участия в полуфинальном матче Кубка области по футболу против «Автофаворита», объяснил произошедшее транспортными проблемами.

«Команда не смогла поехать на субботнюю кубковую игру в Псков ввиду проблем с транспортным обеспечением, — пояснил директор ДЮСШ «Экспресс» Сергей Поварещенков, слова которого приводятся в группе «Псковский футбол» в соцсети «Вконтакте». — Мы просили о переносе за день до матча. Мы понимаем, что наша просьба шла вразрез с регламентом (предупреждать о проблемах необходимо за три дня до даты проведения матча), поэтому мы не оспариваем техническое поражение».

Напомним, из-за неявки великолукской команде было засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Между тем вчера, ещё до назначенного времени матча, в группе «Автофаворита» появилось сообщение, в котором были названы другие мотивы решения не ехать в Псков. При этом данное сообщение было подано как «официальное объяснение представителя великолучан»: «Молодежь везти не хотим, а основных игроков главный тренер команды «Луки-Энергия» не даёт, а на ответную игру хоть всех».

«А для чего играть как не наигрывать свою молодёжь, так и хочется спросить, — прокомментировали ситуацию в «Автофаворите». — Или важна победа любой ценой? Некрасиво поступили. Но в любом случае нас это сильно волновать не должно, настраиваемся на бой через неделю в Великих Луках».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В рамках международного шахматного фестиваля «Псков» прошли первые турниры
25 июня 2017
В рамках международного шахматного фестиваля «Псков» прошли первые турниры 1
ФК «Псков-747» ждёт омоложение: возможно, и за счёт сына Севастьянова
24 июня 2017
ФК «Псков-747» ждёт омоложение: возможно, и за счёт сына Севастьянова
Сегодня в Печорском районе пройдут соревнования по мотокроссу на кубок «Берёзового хутора»
24 июня 2017
Сегодня в Печорском районе пройдут соревнования по мотокроссу на кубок «Берёзового хутора» 1
Иван Фадеев подал заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
23 июня 2017
Иван Фадеев подал заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Александра Савенкова представит Псковскую область в составе сборной РФ на X Всемирных играх в Польше
23 июня 2017
Александра Савенкова представит Псковскую область в составе сборной РФ на X Всемирных играх в Польше
Псковская область присоединится к XXVIII Всероссийскому олимпийскому дню
22 июня 2017
Псковская область присоединится к XXVIII Всероссийскому олимпийскому дню
Расследовавшая трагедию на ралли в Новосокольническом районе комиссия рекомендовала пригрозить запретом автогонок в регионе
20 июня 2017
Расследовавшая трагедию на ралли в Новосокольническом районе комиссия рекомендовала пригрозить запретом автогонок в регионе
Подарки для псковичей подготовил «С-фитнес» в честь своего 16-летия
20 июня 2017
Подарки для псковичей подготовил «С-фитнес» в честь своего 16-летия 1

Идет загрузка...