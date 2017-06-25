Великолукский «Экспресс» пояснил неявку на полуфинальную игру в Псков транспортными проблемами

15:17, 25 июня 2017, ПАИ

Великолукский клуб «Экспресс», который накануне, 24 июня, не явился в Псков для участия в полуфинальном матче Кубка области по футболу против «Автофаворита», объяснил произошедшее транспортными проблемами.

«Команда не смогла поехать на субботнюю кубковую игру в Псков ввиду проблем с транспортным обеспечением, — пояснил директор ДЮСШ «Экспресс» Сергей Поварещенков, слова которого приводятся в группе «Псковский футбол» в соцсети «Вконтакте». — Мы просили о переносе за день до матча. Мы понимаем, что наша просьба шла вразрез с регламентом (предупреждать о проблемах необходимо за три дня до даты проведения матча), поэтому мы не оспариваем техническое поражение».

Напомним, из-за неявки великолукской команде было засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Между тем вчера, ещё до назначенного времени матча, в группе «Автофаворита» появилось сообщение, в котором были названы другие мотивы решения не ехать в Псков. При этом данное сообщение было подано как «официальное объяснение представителя великолучан»: «Молодежь везти не хотим, а основных игроков главный тренер команды «Луки-Энергия» не даёт, а на ответную игру хоть всех».

«А для чего играть как не наигрывать свою молодёжь, так и хочется спросить, — прокомментировали ситуацию в «Автофаворите». — Или важна победа любой ценой? Некрасиво поступили. Но в любом случае нас это сильно волновать не должно, настраиваемся на бой через неделю в Великих Луках».