Псковское отделение «Единой России» утвердило список кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу
Сегодня, 26 июня, на XX конференции псковского городского отделения «Единой России» делегаты выдвинули список кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу 6-го созыва, которые пройдут 10 сентября.
Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, члены конференции отклонили кандидатуру Игоря Балабуста, который по результатам предварительного внутрипартийного голосования мог претендовать на включение в партийный список по 15-му округу, так как он является членом «Трудовой партии России». В результате первое место в этой территориальной группе займёт главврач псковской городской поликлиники №3 Галина Неваленная.
В целом утверждённый список «Единой России» выглядит следующим образом:
Общемуниципальная группа (партийный список):
- Иван Цецерский, глава города Пскова;
- Ольга Федорова, директор Лицея экономики и основ предпринимательства №10, депутат городского парламента 5-го созыва;
- Алексей Наумец, командир 76-й гвардейской Черниговской краснознаменной десантно-штурмовой дивизии.
Территориальная группа №1:
- Александр Коновалов, исполнительный директор ООО «Футбольный клуб «Псков-747»
- Мария Лисенкова, заместитель председателя госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике;
- Ольга Ширнина, преподаватель Псковского агротехнического колледжа.
Территориальная группа №2:
- Сергей Янкин
- Юрий Климов
- Игорь Шеменев
Территориальная группа №3:
- Андрей Лукьянов
- Юрий Павлов
- Валентин Иванов
Территориальная группа №4:
- Эдуард Белов
- Наталия Семенова
- Дмитрий Яковлев
Территориальная группа №5:
- Валерий Тюменцев
- Илья Комиссаров
- Пахом Шадчин
Территориальная группа №6:
- Сергей Елизаров
- Жанна Иванова
- Жанна Войнова
Территориальная группа №7:
- Владимир Воробьев
- Александр Скала
- Галина Никитина
Территориальная группа №8:
- Сергей Мусиенко
- Денис Матвеев
- Дмитрий Яковлев
Территориальная группа №9:
- Денис Федоров
- Евгений Самуйлов
- Александр Авдеев
Территориальная группа №10:
- Алексей Еремин
- Жанна Иванова
- Ольга Замирская
Территориальная группа №11:
- Владимир Афанасьев
- Ирина Зайцева
- Виктор Петров
Территориальная группа №12:
- Федор Постнов
- Алексей Форш
- Иван Петров
Территориальная группа №13:
- Диана Гринчишина
- Владимир Прокудин
- Илона Серова
Территориальная группа №14:
- Игорь Якубовский
- Сергей Лавриненко
- Илья Лавриненко
Территориальная группа №15:
- Галина Неваленная
- Сергей Калинин
- Константин Вересов
Кандидаты по одномандатным округам:
- Григорий Турчин
- Светлана Комарова
- Владимир Коваленко
- Сергей Гаврилов
- Иван Цецерский
- Дмитрий Гусаков
- Ольга Федорова
- Елена Полонская
- Иван Мешков
- Любовь Николаева
- Константин Болотин
- Григорий Стороненков
- Валерий Лесников
- Дмитрий Барабанов
- Денис Иванов