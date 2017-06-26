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Политика

Псковское отделение «Единой России» утвердило список кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу

Сегодня, 26 июня, на XX конференции псковского городского отделения «Единой России» делегаты выдвинули список кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу 6-го созыва, которые пройдут 10 сентября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, члены конференции отклонили кандидатуру Игоря Балабуста, который по результатам предварительного внутрипартийного голосования мог претендовать на включение в партийный список по 15-му округу, так как он является членом «Трудовой партии России». В результате первое место в этой территориальной группе займёт главврач псковской городской поликлиники №3 Галина Неваленная.

В целом утверждённый список «Единой России» выглядит следующим образом:

Общемуниципальная группа (партийный список):

  1. Иван Цецерский, глава города Пскова;
  2. Ольга Федорова, директор Лицея экономики и основ предпринимательства №10, депутат городского парламента 5-го созыва;
  3. Алексей Наумец, командир 76-й гвардейской Черниговской краснознаменной десантно-штурмовой дивизии.

 

Территориальная группа №1:

  1. Александр Коновалов, исполнительный директор ООО «Футбольный клуб «Псков-747»
  2. Мария Лисенкова, заместитель председателя госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике;
  3. Ольга Ширнина, преподаватель Псковского агротехнического колледжа.

 

Территориальная группа №2:

  1. Сергей Янкин
  2. Юрий Климов
  3. Игорь Шеменев

 

Территориальная группа №3:

  1. Андрей Лукьянов
  2. Юрий Павлов
  3. Валентин Иванов

 

Территориальная группа №4:

  1. Эдуард Белов
  2. Наталия Семенова
  3. Дмитрий Яковлев

 

Территориальная группа №5:

  1. Валерий Тюменцев
  2. Илья Комиссаров
  3. Пахом Шадчин

 

Территориальная группа №6:

  1. Сергей Елизаров
  2. Жанна Иванова
  3. Жанна Войнова

 

Территориальная группа №7:

  1. Владимир Воробьев
  2. Александр Скала
  3. Галина Никитина

 

Территориальная группа №8:

  1. Сергей Мусиенко
  2. Денис Матвеев
  3. Дмитрий Яковлев

 

Территориальная группа №9:

  1. Денис Федоров
  2. Евгений Самуйлов
  3. Александр Авдеев

 

Территориальная группа №10:

  1. Алексей Еремин
  2. Жанна Иванова
  3. Ольга Замирская

 

Территориальная группа №11:

  1. Владимир Афанасьев
  2. Ирина Зайцева
  3. Виктор Петров

 

Территориальная группа №12:

  1. Федор Постнов
  2. Алексей Форш
  3. Иван Петров

 

Территориальная группа №13:

  1. Диана Гринчишина
  2. Владимир Прокудин
  3. Илона Серова

 

Территориальная группа №14:

  1. Игорь Якубовский
  2. Сергей Лавриненко
  3. Илья Лавриненко

 

Территориальная группа №15:

  1. Галина Неваленная
  2. Сергей Калинин
  3. Константин Вересов

 

Кандидаты по одномандатным округам:

  1. Григорий Турчин
  2. Светлана Комарова
  3. Владимир Коваленко
  4. Сергей Гаврилов
  5. Иван Цецерский
  6. Дмитрий Гусаков
  7. Ольга Федорова
  8. Елена Полонская
  9. Иван Мешков
  10. Любовь Николаева
  11. Константин Болотин
  12. Григорий Стороненков
  13. Валерий Лесников
  14. Дмитрий Барабанов
  15. Денис Иванов
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