Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию

12:56, 27 июня 2017, ПАИ

Власти Пскова предоставили Псковскому агентству информации сведения о командировочных расходах на поездку на 37-е Международные Ганзейские дни, проходившие 15-18 июня в городе Кампен (Нидерланды). Поводом для этого стал официальный запрос ПАИ.

Напомним, несколько дней назад лидер регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей свои предположения о затратах делегации. В его сообщении отсутствовали ссылки на официальные документы, а расчеты являлись собственными. В частности, стоимость авиаперелетов и проживание в гостиницах Вилков рассчитывал, исходя из данных специализированных приложений по покупке билетов и бронированию гостиниц. По расчетам «родинца» сумма составила 1,393 млн рублей, при этом она «смело может быть умножена на три с поправкой на свиту», считает Вилков.

По информации, направленной в адрес ПАИ, распоряжением главы Пскова в город Кампен (были направлены три сотрудника Псковской городской Думы для исполнения своих обязанностей согласно должностным инструкциям. В служебной командировке находились начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Татьяна Пустошкина, консультант отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Светлана Товстик, начальник отдела по информационно-аналитической работе, связям со СМИ и общественностью Анна Насыбулина. В соответствии с полномочиями, определенными Уставом города, муниципалитет представлял глава Пскова Иван Цецерский. Общие расходы на указанных лиц составили: авиаперелёт - 101 467 рублей, проживание – 66 762 рубля, суточные - 60 600 рублей. Размер суточных рассчитан согласно Постановлению Правительства РФ № 812. Таким образом, из сметы гордумы на эти цели потрачено 228 829 рублей. Расчет произведен в соответствии с утвержденным Псковской городской Думой порядком и условиями расходов, связанных со служебными командировками, отмечает пресс-служба.

Также в составе официальной делегации от администрации Пскова в Международных Ганзейских днях приняли участие глава администрации города Игорь Калашаников, начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества Кристина Кобызь, начальник отдела потребительского рынка и услуг Андрей Сукманов. Расходы на указанных лиц составили: авиаперелёт – 90 132 рубля, проживание – 72 512 рубля, суточные – 48 892 рубля. Из сметы администрации города Пскова оплачено 211 536 рублей.

На мероприятие также были командированы представители структурных подразделений администрации города, задействованных в подготовке и проведении Ганзейских дней в Пскове в 2019 году: начальник Управления культуры Юрий Мартынов, начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров, председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов, начальник отдела по делам молодежи Владимир Журавлев. Расходы на указанных лиц составили: авиаперелет - 135 037 рублей, проживание – 75 327 рублей, суточные – 45001 рубль. То есть расходы по структурным подразделениям составили 255 365 рублей.

Таким образом, общие командировочные расходы на представителей города Пскова составили 695 730 рублей.

Добавим, что ансамбль, ремесленники, журналисты принимали участие в 37-х Международных Ганзейских днях за счет средств организаций. Городским культурным центром был оплачен автобус международного следования для доставки коллективов - 333 700 рублей.

«Очень многие оценивают лишь только поверхностно траты из нашего бюджета, и не оценивают достижения, которые уже есть, - подчеркнул Иван Цецерский. - Благодаря международным контактам сумма привлеченных в Псков средств уже составила несколько десятков миллионов рублей: не так просто появился дендропарк Мирожского монастыря, Центр лечебной педагогики, сегодня при поддержке наших друзей из Германии строится и Социальный городок».

«Наше участие сторицей окупится в 2019 году», - не сомневается глава города.