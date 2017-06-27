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Иван Цецерский: Оппозиция, которая получает финансирование из-за рубежа, не видит ничего хорошего

«Наша оппозиция, которая, как известно, получает финансирование из-за рубежа — они не видят ничего хорошего в наших городах, посёлках, районах. Мы сами знаем, что у нас ещё недоделано, мы сами знаем, что нам ещё нужно решать», - заявил глава Пскова Иван Цецерский, выступая сегодня, 27 июня, на форуме участников предварительного голосования в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, политические оппоненты единороссов «очень умело используют программу «Городская среда». «Ни в коем случае не отдайте её нашим оппонентам — они бессовестно её заимствовали, это очень важный проект для наших граждан. Мы с вами до 1 сентября во всех муниципалитетах должны сформировать план по благоустройству наших дворов», - добавил он.

«Мы не допустим, чтобы нашими проблемами воспользовались наши оппоненты, - заверил Иван Цецерский. - Вы знаете, что творится в нашем мире - неспокойно. И приближающиеся к нашим границам силы вынуждают государство вооружать армию самым современным и высокоточным оружием. Конечно, на это идут и средства, которые могли бы пойти на наши дворы и дороги, но крепкая армия  - это есть цемент нашего государства. По-другому никак».

Глава Пскова напомнил, что «на муниципальных уровнях власти держится вся остальная власть», и пожелал участникам выборов победы: «Другого нам не дано, люди у нас хорошие, если к ним приходить и объяснять — они всё-всё понимают». «Мы с вами побеждали в 2014 году, успешно выступили в 2016 году. Сегодня нам нужно победить на муниципальных местных выборах», - подчеркнул он. 

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