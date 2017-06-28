0
13:07
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
13:06
Включайся – и общайся!
12:19
26 матчей проведет «Луки-Энергия» в рамках Первенства России по футболу
11:09
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
10:54
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова
10:36
В поисках качества
10:01
Светлана Исекеева оштрафована за нарушения при заключении контракта на реконструкцию улицы Свердлова в Пскове
Еще новости
Общество

Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов

«К Яндекс.Такси теперь ринется «нелегальщина», с которой мы не устаем бороться. Любой непрофессионал, который имеет личный автомобиль, будет регистрироваться в этой службе и по вечерам подрабатывать «таксистом». Без медицинских проверок на состояние здоровья, без ежедневного осмотра автомобиля, без должного опыта» - считает Владислав Нестеров, председатель объединённого комитета профсоюзов работников такси Псковской области. «Это приведет к полнейшему бардаку», - добавил он в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Поводом для комментария стала информация о начале работы в Пскове сервиса Яндекс.Такси.

Отметим, что объединённый комитет профсоюзов работников такси Псковской области входит в Псковскую областную организацию Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения

По словам профсоюзного лидера, минимальный тариф, который объявило Яндекс.Такси — 49 рублей за 3 километра и 10 минут поездки — «совершенно неадекватный». «Тот факт, что Яндекс будет доплачивать водителям за каждую поездку 70 рублей — это чтобы «приманить» к себе побольше людей. Это будет действовать первые три месяца. Потом тарифы однозначно изменятся. А такие низкие цены «усыпляют» бдительность пассажира, и он закрывает глаза на навыки водителя и состояние машины», - считает Владислав Нестеров.

«В принципе, - заявил собеседник ПАИ, GPS-службы, которые оказывают диспетчерские услуги водителям, уничтожают «реальное такси» в Пскове». «Люди с нормальными автомобилями уходят из этого бизнеса, такси у нас становится уделом непрофессионалов», - добавил Нестеров.

Напомним, с 27 июня в Пскове начал работу сервис Яндекс.Такси. В городе действует единый тариф: минимальная стоимость поездки не превышает 49 рублей. Яндекс.Такси сотрудничает с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. На сегодняшний день в Пскове к сервису подключено 150 автомобилей из трёх таксопарков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
28 июня 2017
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
Включайся – и общайся!
28 июня 2017
Включайся – и общайся!
26 матчей проведет «Луки-Энергия» в рамках Первенства России по футболу
28 июня 2017
26 матчей проведет «Луки-Энергия» в рамках Первенства России по футболу
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
28 июня 2017
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова
28 июня 2017
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова 1
Светлана Исекеева оштрафована за нарушения при заключении контракта на реконструкцию улицы Свердлова в Пскове
28 июня 2017
Светлана Исекеева оштрафована за нарушения при заключении контракта на реконструкцию улицы Свердлова в Пскове 2
Во время учений детей эвакуировали из лагеря «Радуга» в Гдовском районе
27 июня 2017
Во время учений детей эвакуировали из лагеря «Радуга» в Гдовском районе
Псковичи смогут бесплатно побывать на всех площадках фестиваля «Исаборг»
27 июня 2017
Псковичи смогут бесплатно побывать на всех площадках фестиваля «Исаборг»

Идет загрузка...