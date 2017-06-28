Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов

13:07, 28 июня 2017, ПАИ

«К Яндекс.Такси теперь ринется «нелегальщина», с которой мы не устаем бороться. Любой непрофессионал, который имеет личный автомобиль, будет регистрироваться в этой службе и по вечерам подрабатывать «таксистом». Без медицинских проверок на состояние здоровья, без ежедневного осмотра автомобиля, без должного опыта» - считает Владислав Нестеров, председатель объединённого комитета профсоюзов работников такси Псковской области. «Это приведет к полнейшему бардаку», - добавил он в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Поводом для комментария стала информация о начале работы в Пскове сервиса Яндекс.Такси.

Отметим, что объединённый комитет профсоюзов работников такси Псковской области входит в Псковскую областную организацию Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения

По словам профсоюзного лидера, минимальный тариф, который объявило Яндекс.Такси — 49 рублей за 3 километра и 10 минут поездки — «совершенно неадекватный». «Тот факт, что Яндекс будет доплачивать водителям за каждую поездку 70 рублей — это чтобы «приманить» к себе побольше людей. Это будет действовать первые три месяца. Потом тарифы однозначно изменятся. А такие низкие цены «усыпляют» бдительность пассажира, и он закрывает глаза на навыки водителя и состояние машины», - считает Владислав Нестеров.

«В принципе, - заявил собеседник ПАИ, GPS-службы, которые оказывают диспетчерские услуги водителям, уничтожают «реальное такси» в Пскове». «Люди с нормальными автомобилями уходят из этого бизнеса, такси у нас становится уделом непрофессионалов», - добавил Нестеров.

Напомним, с 27 июня в Пскове начал работу сервис Яндекс.Такси. В городе действует единый тариф: минимальная стоимость поездки не превышает 49 рублей. Яндекс.Такси сотрудничает с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. На сегодняшний день в Пскове к сервису подключено 150 автомобилей из трёх таксопарков.