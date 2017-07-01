Выпускники Псковского филиала Академии ФСИН России получили дипломы о высшем образовании

16:17, 01 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 1 июля, на горе Соколиха прошла торжественная церемония вручения дипломов о высшем образовании Псковского филиала Академии ФСИН России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 77 выпускников филиала из 44 регионов России получили лейтенантские погоны. Из них 11 человек окончили вуз с красными дипломами, 5 человек - с золотыми медалями. В мероприятии приняли участие представители региональной и городской власти, силовых ведомств, духовенства, профессорско-преподавательский состав вуза, выпускники и их близкие.

Дипломы о высшем профессиональном образовании молодым офицерам внутренней службы вручили почетные гости церемонии - Глава города Пскова Иван Цецерский, начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, генерал-майор внутренней службы Евгений Лукьянец, начальник УФСИН России по Псковской области. полковник внутренней службы Юрий Лымарь, начальник УМВД по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, начальник Академии ФСИН России, генерал-майор внутренней службы Александр Крымов и другие.

Приветствуя гостей, начальник филиала, полковник внутренней службы Юрий Панин, отметил успехи выпускников в научной, спортивной, творческой сфере и общественной деятельности. В ходе мероприятия был зачитано официальное поздравление директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. «Период учебы запомнится вам как время активного поиска, открытий, интересных встреч, общения со сверстниками, Обучаясь в ведомственном вузе, вы не только получили необходимые знания, но и работали над собой, совершенствовали профессиональное мастерство», - сказано в поздравлении.

«Будьте достойны своих отцов и дедов, их подвигов и легендарной славы Псковской земли», - обратился к лейтенантам начальник Академии ФСИН России, генерал-майор внутренней службы Александр Крымов.

Глава города Пскова Иван Цецерский поздравил выпускников филиала с волнительным и долгожданным днем. «Помните, что ваше первое офицерское звание вы получили в Пскове - Городе воинской славы. Вы всегда были примером и гордостью горожан. На вас с восхищением смотрели жители, когда вы проходили торжественном строем на параде Псковского военного гарнизона», - поблагодарил Иван Цецерский воспитанников вуза за активное участие в жизни города.

С напутственным словом к молодым офицерам обратились: первый заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов, начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов, Глава Псковского района Владимир Лавренов.

По традиции молодых офицеров ФСИН окропили святой водой. Далее прошла торжественная церемония прощания со знаменем Академии ФСИН России.

С показательным выступлением на плац вышли девушки-барабанщицы Академии и взвод почетного караула. Лейтенанты исполнили для гостей вальс.

Официальные лица возложили цветы к Памятнику дружине князя Александра Невского. Взводы выпускников Псковского филиала Академии ФСИН России в заключительный раз совершили торжественное прохождение, подбросив на удачу над своими фуражками монеты.