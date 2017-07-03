Путин поприветствовал участников Всероссийского форума школьных библиотекарей «Михайловское 2017»

20:25, 03 июля 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин направил телеграмму в адрес участников, организаторов и гостей X Всероссийского форума школьных библиотекарей «Михайловское 2017». Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева, текст размещен на сайте Кремля.

В приветствии говорится о том, что «…форум зарекомендовал себя авторитетной научно-практической площадкой для обсуждения актуальных проблем, связанных с совершенствованием библиотечного дела в нашей стране, модернизацией сети школьных библиотек, оснащением их самыми современными технологиями». Характеризуя эти задачи как ключевые для развития отечественного образования и воспитания подрастающего поколения, Владимир Путин отметил важность привлечения к этому вопросу самого широкого общественного внимания, необходимость сконцентрировать на данном направлении нужные финансовые, организационные и кадровые ресурсы.

Ранее сообщалось, что фактически форум, участие в котором примут порядка 200 российских и русскоязычных специалистов, прямо или косвенно связанных с системой библиотек в учебных заведениях разного профиля и статуса, начал свою работу сегодня, 3 июля. Днём состоялась церемония возложения цветов к могиле А. С. Пушкина в Святогорском монастыре; в здании Научно-культурного центра Пушкинского заповедника развёрнуты экспозиционные площадки; проходят первые мастер-классы, импульс-лекции, другая организационная и практическая работа. Торжественное открытие форума запланировано на 11:00 4 июля.

Напомним, что организаторами форума «Михайловское 2017» выступают Ассоциация школьных библиотекарей русского мира, администрация Псковской области, Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» Российской академии образования. Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.