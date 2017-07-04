0
17:19
Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
17:54
«Псков-747» сыграл вничью с петербургским «Динамо» в рамках подготовки к началу нового сезона
12:32
В Пскове подвели итоги международного шахматного турнира
18:02
Одна неделя осталась до окончания приема заявок на конкурс «ПАРК-ПРОФИ - 2017»
13:57
Девушек топлесс ждут на псковском «Мотосаммите»
12:44
Арсений Вязьменов пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
22:39
13 экипажей подали заявки на 11 этап Кубка России по ралли «900 озер – 2017»
Еще новости
Спорт

Названы победители конкурса фотографий «Воздухоплавание в Великих Луках-2017»

Подведены итоги конкурса фотографий «Воздухоплавание в Великих Луках-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото Алексея Николаева

Как рассказал директор Международной встречи воздухоплавателей-2017 Владимир Орлов, первое место и главный приз – полет на тепловом аэростате – завоевал великолучанин Алексей Николаев и его фото «Девочка и воздушные шары».

Фото Игоря Ермакова

Второе место досталось Игорю Ермакову из Москвы, поймавшему в объектив вереницу тающих в рассветной дымке монгольфьеров. Также в тройку лучших вошла Ольга Рябовичева из Великих Лук, запечатлевшая прозрачную красоту утреннего полета аэростатов. 

Фото Ольги Рябовичевой

Торжественное награждение победителей дипломами и памятными подарками состоится 11-12 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
04 июля 2017
Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
«Псков-747» сыграл вничью с петербургским «Динамо» в рамках подготовки к началу нового сезона
03 июля 2017
«Псков-747» сыграл вничью с петербургским «Динамо» в рамках подготовки к началу нового сезона 1
В Пскове подвели итоги международного шахматного турнира
02 июля 2017
В Пскове подвели итоги международного шахматного турнира
Одна неделя осталась до окончания приема заявок на конкурс «ПАРК-ПРОФИ - 2017»
30 июня 2017
Одна неделя осталась до окончания приема заявок на конкурс «ПАРК-ПРОФИ - 2017»
Девушек топлесс ждут на псковском «Мотосаммите»
30 июня 2017
Девушек топлесс ждут на псковском «Мотосаммите» 6
Арсений Вязьменов пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
30 июня 2017
Арсений Вязьменов пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» 1
13 экипажей подали заявки на 11 этап Кубка России по ралли «900 озер – 2017»
28 июня 2017
13 экипажей подали заявки на 11 этап Кубка России по ралли «900 озер – 2017»
Евгений Комаров решил показать мастерство на автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
28 июня 2017
Евгений Комаров решил показать мастерство на автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»

Идет загрузка...