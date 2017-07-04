Названы победители конкурса фотографий «Воздухоплавание в Великих Луках-2017»

17:56, 04 июля 2017, ПАИ

Подведены итоги конкурса фотографий «Воздухоплавание в Великих Луках-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Как рассказал директор Международной встречи воздухоплавателей-2017 Владимир Орлов, первое место и главный приз – полет на тепловом аэростате – завоевал великолучанин Алексей Николаев и его фото «Девочка и воздушные шары».

Второе место досталось Игорю Ермакову из Москвы, поймавшему в объектив вереницу тающих в рассветной дымке монгольфьеров. Также в тройку лучших вошла Ольга Рябовичева из Великих Лук, запечатлевшая прозрачную красоту утреннего полета аэростатов.

Торжественное награждение победителей дипломами и памятными подарками состоится 11-12 июля.