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В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве

3 июля Сбербанк обратился в Арбитражный суд Псковской области с заявлениями о банкротстве Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля. Об этом сообщает портал Право.ру. Сумма требований к обоим предприятиям – чуть больше 641 миллиона рублей к каждому.

Оба завода входят в группу компаний «Технология металлов», объединяющую машиностроительное, кабельное, электротехническое и металлургическое производства. По данным портала, с конца 2014 года холдинг испытывает финансовые трудности из-за невыполненных обязательств перед ВТБ и Сбербанком.

В начале 2017 года стало известно, что «Технология металлов» поменяла собственника.

Отметим, что Псковский кабельный завод – ведущий производитель кабельно-проводниковой продукции в СЗФО. Завод «Псковгеокабель» занимается проектирование, разработка, производство и поставка промышленной продукции для топливно-энергетического комплекса.

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