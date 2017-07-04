Полиция ищет очевидцев наезда на подростка-велосипедиста в Псковском районе

11:16, 05 июля 2017, ПАИ

Полиция ищет очевидцев произошедшего 3 июля наезда на подростка-велосипедиста в Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, между 15:00 и 16:00 на 281-ом километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Псковском районе водитель неустановленной автомашины совершил наезд на ехавшего на велосипеде подростка 2001 года рождения.

Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавший с различными травмами помещен в отделение травматологии Псковской областной детской больницы.

Граждан, которые стали очевидцами произошедшего или располагают информацией о данном ДТП, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.