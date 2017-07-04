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Политика

Федеральное руководство Российской партии пенсионеров отменило выдвижение кандидатов в гордуму Пскова

Президиум Центрального совета «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППСС) сегодня, 5 июля, заочным голосованием отменил решение общего собрания Псковского регионального отделения РППСС о выдвижении единого списка кандидатов в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва.

Как говорится в протоколе решения (имеется в распоряжении Псковского агентства информации), поводом для отмены решения регионального отделения партии стало то, что оно противоречит решениям 3-го съезда «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «наноси вред политическим интересам партии».

По информации ПАИ, баллотироваться в Псковскую городскую Думу от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» намеревался экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов: баннеры с его портретом и логотипом партии уже появились в Пскове.

Напомним, 9 июля 2016 года Евгений Михайлов был выдвинут в Государственную Думу от «Российской партии пенсионеров за справедливость». Однако 29 июля съезд партии исключил из списка на выборах в Госдуму Михайлова, а также председателя партии, депутата свердловского заксобрания Евгения Артюха, экс-губернатора Владимира Бутова и депутата Госдумы от «Единой России» Олега Савченко. 

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