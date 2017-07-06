РЕВИЗИЯ: Как устроена новая псковская школа

16:43, 06 июля 2017, ПАИ

Все школьники любят 1 сентября (с остальными днями всё не так однозначно) за возможность похвастать новыми летними впечатлениями, нарядами, рюкзаками и учебными принадлежностями. Но на этот раз в первый день осени 1350 псковских ребят ожидает событие поинтереснее ярких ручек-пеналов. Пара месяцев остаётся до того момента, как новая школа в деревне Борисовичи, а по сути в Пскове, распахнёт двери для учеников. И ребятам, и, конечно, родителям уже сейчас не терпится узнать, что же скрывается за многоцветным фасадом на Балтийской, 5Б. Чтобы утолить их любопытство, Псковское агентство информации проведёт по новому школьному зданию виртуальную экскурсию-ревизию.

Несколько дней назад на здании появилось название учебного заведения «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия» и ещё одна незаметная, но очень важная деталь в виде электронных часов. Ребятам, спешащим на занятия, будет удобно ориентироваться во времени.

Для тех, кто имеет ограниченные физические возможности, предусмотрен специальный подъёмник. Человеку на коляске достаточно заехать в специальное помещение у главного школьного входа и подняться на первый этаж на мини-лифте.

Слева у входа располагается «пункт управления системой доступа и центр электронной визуализации». Проще говоря, в небольшом помещении находятся пульты управления всеми системами жизнеобеспечения учебного заведения. «Это наш ЦУП!» - шутит директор школы Татьяна Светенко. Наблюдать за порядком и работой электроники предстоит не условной «тёте Дусе», а человеку с инженерным образованием.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





У каждого ученика будет своя электронная карточка. Чтобы миновать турникет, достаточно приложить её к установленным здесь валидаторам. Вопрос о том, как в школу будут попадать родители школьников, ещё решается.

В фойе на первом этаже располагается сразу несколько гардеробов: для первых классов, для вторых-четвёртых классов, для основной школы и для девятых-одиннадцатых классов.

Кстати, общая площадь новой школы — 18 тысяч квадратных метров, что соответствует размерам примерно трёх футбольных полей. Поначалу даже сами строители терялись в бесконечных переходах, коридорах и рекреациях. Школьникам, думается, тоже придётся взять пару недель на адаптацию к новым площадям. Дверные проёмы и коридоры здесь шире, чем обычно, к тому же практически нигде нет порогов — всё это в том числе необходимо для людей на инвалидных колясках. В здании много пустого пространства, которое предстоит обживать не один месяц. Коридоры, например, просто созданы для художественных или фотовыставок.

Всего в школе 44 класса, включая всевозможные лаборатории. В левом крыле первого этажа находятся кабинеты естественно-научного блока — классы химии, физики, биологии, ОБЖ. В каждом кабинете есть двойная бело-зелёная доска. Писать на такой можно и мелом, и специальными маркерами. Над доской осветительная лампа. Рядом кронштейн для мультимедийного оборудования и интерактивная панель.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









В школе будет Wi-Fi и даже своя автоматическая телефонная станция. У каждого ученика на парте появится ноутбук, связанный с компьютером педагога. Осваивать материал и выполнять задания предстоит не только с помощью привычных тетрадей и учебников. Это необходимо для обучения школьников правильной работе с информацией, учебными программами, специальными сайтами. Да даже YouTube, и тот, может стать прекрасным учебным пособием, не сомневается Татьяна Светенко. Здесь уверены, что не следует бороться со смартфонозависимостью и зависанием ребят в интернете, ведь любую энергию можно направить в правильное русло. Было бы желание и умение.

В междисциплинарном кабинете естествознания, предназначенном для интеграционных уроков физики, биологии и химии, у каждой парты есть специальная колонна с розетками. На учительском столе - небольшая раковина для физических и химических опытов.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Огромный кабинет биологии фактически состоит из трёх частей: класс для практических, лабораторных занятий, помещение для хранения наглядных материалов и учебных пособий, класс для теоретических занятий.

На первом этаже также располагаются кабинеты для уроков труда. Мальчики будут работать на станках с числовым программным управлением, девочки — на швейных машинках.

По правую сторону от входа на первом, а также на втором и третьем этажах разместился блок начальных классов. Всего их 16. Здесь два вида кабинетов: обычные с двойными партами и для проектно-исследовательской работы с партами на одного ученика. Столы, конечно, немного ниже, чем у старшеклассников, и чуть-чуть светлее. Впрочем, любую парту можно запросто отрегулировать под рост ребёнка.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова













Прямо по курсу располагаются два лифта, которые предназначены для инвалидных колясок, а также могут пригодится для ускорения передвижения персонала гимназии, для перевозки учебников в библиотеку. Мало ли школьных нужд.

Далее разместился целый поликлинический блок из семи кабинетов. В одном из них уже смонтировано стоматологическое оборудование. Кроме того, здесь появится кабинет для измерения физических параметров школьников, процедурный кабинет, медицинский изолятор, кабинет врача.

Идём дальше и упираемся в огромную столовую с кухней. Кухонное оборудование уже завезли и частично смонтировали. «Всё самое современное, - уточняет Татьяна Светенко. - Теперь хочется выбрать тех, кто будет вкусно готовить на этом оборудовании». Для любителей быстрых перекусов в школе организуют кафе-буфет.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









В смежном со столовой помещении разместилась умывальная с несколькими рядами рукомойников. Мыло и одноразовые полотенца появятся перед открытием.

Заглянем в туалеты. Для девочек, конечно, предусмотрены закрывающиеся кабинки, есть небольшое помещение с унитазом и биде, пара раковин для умывания, зеркала. Для мальчиков — два писуара и две закрытые кабинки. Имеются и отдельные туалеты для инвалидов.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





Думаете, на этом первый этаж закончился? Вот и нет! Здесь ещё находятся сразу четыре спортивных зала — большой, средний, малый и тренажёрный. Большой и средний предусмотрены для игровых видов спорта, малый - для занятий борьбой, спортивной и художественной гимнастикой, хореографией, ритмикой. Полы в залах покрыты спортивным линолеумом. В среднем и малом залах стены, во избежание травм, обиты специальным мягким материалом. При залах — комнаты для хранения спортивного инвентаря, четыре раздевалки с душевыми и туалетами.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

















Отправляемся на второй этаж. Здесь среди череды кабинетов решено оборудовать учительскую, кабинет директора с приёмной и архив.

Дальше по коридору находится библиотека с читальным залом. В зале также установят ноутбуки, поэтому искать информацию можно будет не только на бумажных носителях. Не воспрещено приходить и со своей техникой. В библиотеке также разместится коворкинговый центр — центр для совместной творческой работы школьников. Ну, то есть библиотека - теперь совсем не то место, где должна быть благоговейная тишина. Всё необходимое оборудование для интересных уроков и внеклассной работы уже поступило на склады. Его пока не устанавливают, так как опасаются, что строительная пыль повредит настройкам, именно поэтому на фотографиях вы не видите ни обещанных ноутбуков, ни станков, ни швейных машинок. Блеск в школе наведут к новому учебному году.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова







Рядом с библиотекой расположился, без преувеличения, огромный актовый зал на 700 мест. Больше только в областной филармонии. Сейчас рабочие занимаются монтажом оборудования. По сути, в городе появилась ещё одна концертная площадка, пусть и несколько специфическая, и ещё один кинотеатр. Необходимая для кинопоказов техника в новой школе тоже имеется.

В кабинетах и помещениях третьего этажа, помимо собственно классов, разместится школьный технопарк, разделённый на три профиля: промышленная инженерия, биоинженерия, медиаинженерия. Здесь появятся своя телестудия, издательский центр, экспериментальные лаборатории, кабинеты робототехники, прототипирования и 3D-моделирования, лаборатория механики и точной оптики, проектная STEM-лаборатория (Science, Technology, Engineering, Mathematics – естественные науки, информационные технологии, инжиниринг, математика) для школьных стартапов. Билингвальные классы будут работать в современных лингафонных кабинетах. Одним словом, здесь будет всё, что необходимо старшеклассникам для профессионального самоопределения.

По словам Татьяны Светенко, в школе собираются развивать проект «Своё дело в своём регионе». Его уже презентовали депутату Госдумы от Псковской области, члену комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александру Козловскому. Директор отметила, что уже в школе ребята должны иметь возможность создавать свои малые предприятия. К тому же школьникам необходимо дать условия для саморазвития, для возможности не быть одинаковыми. «Сейчас нужны лидеры, люди с идеями. Именно они наиболее востребованы на рынке труда. Креативных, умных, смелых ребят надо оставлять в регионе, а то у нас большая часть, например, медалистов уезжают и не возвращаются... » - сожалеет Татьяна Светенко.

Для всего этого, помимо помещений, массы современного оборудования, необходимы педагоги, влюблённые в профессию и в детей. «Людям с потухшими глазами здесь не место, поэтому мы очень ответственно подошли к подбору команды новых учителей», - подчеркнула Татьяна Светенко.