Очевидцев нападения на врача Скорой помощи ищут великолукские следователи

12:31, 06 июля 2017, ПАИ

Следственный отдел по городу Великие Луки Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области просит граждан оказать содействие в расследование уголовного дела, возбужденного по факту нанесения побоев (статья 116 УК РФ) старшему врачу Скорой медицинской помощи вечером 2 июля.

«Помощь в расследовании преступления могут оказать показания и полученные от очевидцев записи с мобильных телефонов, которые предпочли не вмешиваться, снимая происходящее на свои гаджеты, пока предполагаемого злоумышленника не задержали полицейские», - сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК.

Всем, кто располагает информацией об обстоятельствах совершенного преступления и записями с телефонов, необходимо сообщить об этом в следственный отдел по адресу: город Великие Луки, улица Новосокольническая, дом 17б или по телефону: 8-(81153)-7-11-47.