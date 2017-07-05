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Очевидцев нападения на врача Скорой помощи ищут великолукские следователи

Следственный отдел по городу Великие Луки Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области просит граждан оказать содействие в расследование уголовного дела, возбужденного по факту нанесения побоев (статья 116 УК РФ) старшему врачу Скорой медицинской помощи вечером 2 июля.

«Помощь в расследовании преступления могут оказать показания и полученные от очевидцев записи с мобильных телефонов, которые предпочли не вмешиваться, снимая происходящее на свои гаджеты, пока предполагаемого злоумышленника не задержали полицейские», - сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК.

Всем, кто располагает информацией об обстоятельствах совершенного преступления и записями с телефонов, необходимо сообщить об этом в следственный отдел по адресу: город Великие Луки, улица Новосокольническая, дом 17б или по телефону: 8-(81153)-7-11-47.

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