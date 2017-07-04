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Общество

Следственный комитет проводит проверку по факту избиения фельдшера скорой помощи в Великих Луках

Следственным отделом по Великим Лукам Следственного управления Следственного комитета (СУСК) России по Псковской области проводится доследственная проверка по сообщению СМИ об избиении фельдшера скорой медицинской помощи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУСК.

Как стало известно, в Великих Луках пациент избил женщину-фельдшера, которая оказывала ему первую медицинскую помощь. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее подобный случай произошел в Пскове. Пьяный мужчина, при посадке в кабину «скорой», нанес удар фельдшеру Скорой помощи в лицо, который пытался успокоить дебошира. Протрезвев, мужчина раскаялся, сразу признал свою вину и возместил причиненный потерпевшему вред. Однако позже уголовное дело было направлено в суд.

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