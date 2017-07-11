Прокуратура отозвала законопроект о профилактике правонарушений в Псковской области

11:51, 11 июля 2017, ПАИ

Прокуратура отозвала законопроект о профилактике правонарушений в Псковской области. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на сессии сегодня, 11 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов пояснил, что прокуратура региона намерена доработать документ, работа над ним в Собрании будет продолжена после парламентских каникул. Депутаты проголосовали за снятие законопроекта с рассмотрения.

Напомним, что накануне сессии документ рассматривался на заседании комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению. Его председатель Владимир Яников сообщил тогда, что проект был внесён прокурором и принят в первом чтении, а затем доработан.

Представитель же прокуратуры заявил, что надзорное ведомство выступает против его принятия. По его словам, проект закона сокращён почти в три раза, исключены все профилактические мероприятия. «Просто законопроект нам не нужен, нам нужна конкретная работа», - заявил он и резюмировал, что не может дать документу положительную оценку.

Владимир Яников заметил, что прокуратура не учитывает финансовую сторону и возможности муниципалитетов, и то, что предлагается, выполнить нереально.