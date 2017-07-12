Всенощное бдение совершил митрополит Евсевий накануне дня памяти апостолов Петра и Павла

08:45, 12 июля 2017, ПАИ

11 июля, накануне дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил всенощное бдение с литией в Свято-Троицком соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.

На утрене духовенство во главе с владыкой торжественно совершило полиелей и пропело величание святым апостолам. После прочтения Евангелия митрополит помазывал священнослужителей и многочисленных верующих освященным елеем.

Затем он обратился ко всем собравшимся со словом приветствия: «Они оба [апостолы Петр и Павел – прим. ред.] пострадали от рук языческих правителей в Риме за проповедь, за Христа и оставили нам пример неподдельной, чистой веры в истинного Господа, неподдельной и любви к нему. Об этом мы будем помнить и по нашим слабым силам будем стараться подражать, чтобы и наша вера в нашем сердце светила не только самому себе, но освещала бы и всем путь ко спасению в любви к Богу и ближним, в творении добрых дел для жизни вечной».

