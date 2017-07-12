В июле зампрокурора области организует приём жителей Дновского района
В июле заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко организует личный прием граждан в Дновском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Виктор Борисенко проведет личный прием граждан в прокуратуре района, расположенной по адресу: город Дно, улица Космонавтов, 84.
Для встречи с ним необходимо до 17 июля обратиться к прокурору Дновского района Ольге Будариной с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.