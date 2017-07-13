Минздрав РФ намерен централизовать закупку лекарств для пациентов с редкими болезнями

09:50, 13 июля 2017, ПАИ

Минздрав РФ планирует уже в этом году централизовать закупку препаратов для лечения пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании внутрифракционной группы «Единой России» в Государственной Думе под руководством Виктора Пинского, пишет ТАСС.

«Нам очень помогла встреча председателя Совета Федерации с (премьер-министром) Дмитрием Анатольевичем Медведевым на эту тему. Мы надеемся, что хотя бы часть орфанных заболеваний в этом году удастся передать на федеральный уровень», - приводит пресс-служба единороссов слова министра.

Напомним, с соответствующей законодательной инициативой выступили депутаты Псковского областного Собрания (ПОС). Сразу после февральской сессии, в ходе которой было принято решение о направлении инициативы в Государственную Думу, ПОС обратилось за поддержкой во все субъекты Российской Федерации.

Кроме того, предложение псковских депутатов единогласно поддержали спикеры парламентов Северо-Запада в ходе 41-го заседания президиума ПАСЗР – это решение также было направлено в Государственную Думу. Регионы округа – члены Парламентской ассоциации в свою очередь намерены подкрепить его постановлениями, принятыми на пленарных заседаниях.

Орфанные заболевания представляют собой группу редких болезней, большая часть которых обусловлена генетическими отклонениями и проявляется в детском возрасте. На данный момент известно около 7 тысяч разновидностей таких болезней. Из федерального бюджета в РФ финансируются лекарства для заболеваний, входящих в федеральную программу «Семь нозологий», еще 24 нозологии - ответственность регионов. По словам министра, по трем заболеваниям из этих 24 видов лечение каждого больного обходится региону в сумму около 100 млн в год.