0
11:23
Темой 3-го псковского квеста «Вот тот дом!» станет революция
10:58
«Чистый» ПАИ-live начнется в 15:00
09:50
Минздрав РФ намерен централизовать закупку лекарств для пациентов с редкими болезнями
21:49
В Пскове прошла акция «Дерево добра»
20:37
Определены победители областных соревнований «Школа безопасности»
19:54
Псковичи могут зарегистрироваться для участия в историческом квесте «Вот тот дом!»
18:02
Грозы и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 13 июля
Еще новости
Общество

Минздрав РФ намерен централизовать закупку лекарств для пациентов с редкими болезнями

Минздрав РФ планирует уже в этом году централизовать закупку препаратов для лечения пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании внутрифракционной группы «Единой России» в Государственной Думе под руководством Виктора Пинского, пишет ТАСС.

«Нам очень помогла встреча председателя Совета Федерации с (премьер-министром) Дмитрием Анатольевичем Медведевым на эту тему. Мы надеемся, что хотя бы часть орфанных заболеваний в этом году удастся передать на федеральный уровень», - приводит пресс-служба единороссов слова министра.

Напомним, с соответствующей законодательной инициативой выступили депутаты Псковского областного Собрания (ПОС). Сразу после февральской сессии, в ходе которой было принято решение о направлении инициативы в Государственную Думу, ПОС обратилось за поддержкой во все субъекты Российской Федерации.

Кроме того, предложение псковских депутатов единогласно поддержали спикеры парламентов Северо-Запада в ходе 41-го заседания президиума ПАСЗР – это решение также было направлено в Государственную Думу. Регионы округа – члены Парламентской ассоциации в свою очередь намерены подкрепить его постановлениями, принятыми на пленарных заседаниях.

Орфанные заболевания представляют собой группу редких болезней, большая часть которых обусловлена генетическими отклонениями и проявляется в детском возрасте. На данный момент известно около 7 тысяч разновидностей таких болезней. Из федерального бюджета в РФ финансируются лекарства для заболеваний, входящих в федеральную программу «Семь нозологий», еще 24 нозологии - ответственность регионов. По словам министра, по трем заболеваниям из этих 24 видов лечение каждого больного обходится региону в сумму около 100 млн в год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Темой 3-го псковского квеста «Вот тот дом!» станет революция
13 июля 2017
Темой 3-го псковского квеста «Вот тот дом!» станет революция
«Чистый» ПАИ-live начнется в 15:00
13 июля 2017
«Чистый» ПАИ-live начнется в 15:00
Минздрав РФ намерен централизовать закупку лекарств для пациентов с редкими болезнями
13 июля 2017
Минздрав РФ намерен централизовать закупку лекарств для пациентов с редкими болезнями
В Пскове прошла акция «Дерево добра»
12 июля 2017
В Пскове прошла акция «Дерево добра»
Определены победители областных соревнований «Школа безопасности»
12 июля 2017
Определены победители областных соревнований «Школа безопасности»
Псковичи могут зарегистрироваться для участия в историческом квесте «Вот тот дом!»
12 июля 2017
Псковичи могут зарегистрироваться для участия в историческом квесте «Вот тот дом!»
Грозы и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 13 июля
12 июля 2017
Грозы и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 13 июля
Победители «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» в Пскове получат сертификаты от магазина автозапчастей «рЕГИон 60»
12 июля 2017
Победители «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» в Пскове получат сертификаты от магазина автозапчастей «рЕГИон 60»

Идет загрузка...