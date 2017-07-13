Полиция проводит проверку по факту нападения на супругу псковского политика

13:11, 13 июля 2017, ПАИ

Сотрудники Завеличенского отдела полиции проводят проверку по факту нападения на супругу известного псковского политика и бизнесмена Василия Салопова мужчины, представившегося сотрудником уголовного розыска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Напомним, ранее Василий Салопов в интервью корреспонденту ПАИ рассказал, что обратился в полицию с заявлением, в котором сообщил, что 12 июля около 21:00 в Пскове, в районе дома № 89 по улице Юбилейной неизвестный мужчина сбил с велосипеда его жену, ехавшую по тротуару, а затем заявил, что принял ее находящуюся в розыске преступницу.

По словам Василия Салопова, когда прохожие предложили вызвать полицию, мужчина заявил, что он сам является сотрудником уголовного розыска и показал им какое-то удостоверение. А затем скрылся с места происшествия.

В больнице у супруги политика диагностировали сложный двойной перелом коленного сустава, теперь ее ждет операция.