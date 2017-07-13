1
14:47
Псковская управляющая компания подала в суд на жильцов, установивших теплицу на козырьке подъезда
12:30
Жена псковского политика получила двойной перелом в результате нападения мужчины, представившегося сотрудником полиции
09:26
«Газель» и автобус «Санкт-Петербург – Новоржев» столкнулись ночью в Островском районе
14:50
Прочистка ливневой канализации стала причиной подтопления дороги на улице Ипподромной в Пскове
11:39
На улице Ипподромной в Пскове случился «выброс воды»
11:07
Пару лебедей убили на пруду в Пскове
22:12
Сотрудники РЖД и охранного предприятия на станции Дно ответят в суде за хищение 62 тонн нефтепродуктов
Еще новости
Происшествия

Полиция проводит проверку по факту нападения на супругу псковского политика

Сотрудники Завеличенского отдела полиции проводят проверку по факту нападения на супругу известного псковского политика и бизнесмена Василия Салопова мужчины, представившегося сотрудником уголовного розыска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Напомним, ранее Василий Салопов в интервью корреспонденту ПАИ рассказал, что обратился в полицию с заявлением, в котором сообщил, что 12 июля около 21:00 в Пскове, в районе дома № 89 по улице Юбилейной неизвестный мужчина сбил с велосипеда его жену, ехавшую по тротуару, а затем заявил, что принял ее находящуюся в розыске преступницу.

По словам Василия Салопова, когда прохожие предложили вызвать полицию, мужчина заявил, что он сам является сотрудником уголовного розыска и показал им какое-то удостоверение. А затем скрылся с места происшествия.

В больнице у супруги политика диагностировали сложный двойной перелом коленного сустава, теперь ее ждет операция. 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Псковская управляющая компания подала в суд на жильцов, установивших теплицу на козырьке подъезда
13 июля 2017
Псковская управляющая компания подала в суд на жильцов, установивших теплицу на козырьке подъезда
Жена псковского политика получила двойной перелом в результате нападения мужчины, представившегося сотрудником полиции
13 июля 2017
Жена псковского политика получила двойной перелом в результате нападения мужчины, представившегося сотрудником полиции 5
«Газель» и автобус «Санкт-Петербург – Новоржев» столкнулись ночью в Островском районе
12 июля 2017
«Газель» и автобус «Санкт-Петербург – Новоржев» столкнулись ночью в Островском районе
Прочистка ливневой канализации стала причиной подтопления дороги на улице Ипподромной в Пскове
10 июля 2017
Прочистка ливневой канализации стала причиной подтопления дороги на улице Ипподромной в Пскове
На улице Ипподромной в Пскове случился «выброс воды»
10 июля 2017
На улице Ипподромной в Пскове случился «выброс воды»
Пару лебедей убили на пруду в Пскове
10 июля 2017
Пару лебедей убили на пруду в Пскове 7
Сотрудники РЖД и охранного предприятия на станции Дно ответят в суде за хищение 62 тонн нефтепродуктов
06 июля 2017
Сотрудники РЖД и охранного предприятия на станции Дно ответят в суде за хищение 62 тонн нефтепродуктов
В происшествии с паломническим автобусом в Псковском районе никто не пострадал
05 июля 2017
В происшествии с паломническим автобусом в Псковском районе никто не пострадал

Идет загрузка...