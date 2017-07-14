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Общество

Сокровища «сплющенного» раскопа: Город мёртвых

Шкатулка с находками и открытиями, сделанными на Мстиславском раскопе у псковской ТЭЦ, пополняется новыми археологическими ценностями. Речь не о россыпи самоцветов и не о припрятанной кубышке с монетами. Ведь есть и кое-что позанимательнее радостей банального кладоискателя.

Неожиданно для археологов на краю Мстиславского III раскопа под городским слоем обнаружился некрополь (с древнегреческого - «город мёртвых») из трёх курганов и нескольких погребальных сооружений. Работы, несмотря на пренеприятное псковское лето, продолжаются, поэтому, возможно, перечень находок расширится.

«Видите курганы? Нет? А они есть!», - шутит старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области и руководитель работ Елена Салмина, указывая на несколько песчаных насыпей в дальнем углу раскопа.

На фото: Песчаные курганные насыпи

Один из курганов уже полностью раскрыт, и здесь в выдолбленной ямке обнаружилась небольшая горстка человечески костей, оставшихся после кремации покойного. «Антрополог, думаю, будет доволен, потому что там, более-менее сохранились кости черепа. Лучше всего, конечно, когда зубная ткань сохраняется. По ней можно определить возраст, пол, состояние здоровья умершего», - отметила Елена Салмина.

На фото: Яма, где были найдены кремированные останки. Фото Археологического центра Псковской области

Первый псковский курганный некрополь, что возле главного корпуса ПсковГУ (сейчас там университетский сквер и рынок), тоже был найден случайно. «Шёл-шёл городской слой, усадьбы, мостовые, и вдруг на материковом песке начали появляться необъяснимые разводы. После очистки там увидели остатки склонов, курганных холмов. Ничто не предвещало, что там будет некрополь. Причём погребения тоже в основном по обряду кремации», - рассказала руководитель работ.

Обнаружить некрополь, а точнее часть большого псковского некрополя, не ожидали и на Мстиславском раскопе. В более поздних слоях рабочим, правда, попадались кальцинированные косточки размером с фалангу мизинца, но точно такие же кости могут оставаться от поросёнка или курицы. Их собирали, но выводов делать не спешили, однако всё тайное, рано или поздно, становится явным, то же произошло и с курганами. Сейчас на раскопе можно увидеть даже профиль раскрытого кургана, его дужку, нарушенную средневековыми ямами.

На фото: Профиль кургана, его песчаная дуга, нарушенная ямами (тёмный слой)

В курганной группе, датируемой X – началом XI века, найден и красивый глиняный горшок, но это не погребальная урна, а, скорее, сопровождающий сосуд. В нём находилась почти не сохранившаяся до нашего времени органика. «Каши, может, покойному положили», - предполагает Елена Салмина. Именно по этому горшку стало понятно, что найден погребальный памятник. «Про другой местный инвентарь говорить пока рано, будем ещё копать», - уточнила руководитель работ.

  • На фото: Начало раскопок полы кургана. Справа у рейки виднеется развал горшка
    Фото: Археологический центр Псковской области
  • Развал горшка в приближении
    Фото: Археологический центр Псковской области
  • Фрагмент орнаментированной стенки горшка
    Фото: Археологический центр Псковской области

Левее курганов, за нетронутым рабочими переходом, на поверхности виднеются обугленные деревянные конструкции погребальных сооружений. Переход также предстоит копать, потому что сомнений в единстве всего комплекса у археологов не возникает.

  • На фото: Курганные насыпи (слева), участок с обугленными брёвнами, погребальными сооружениями (справа) и перешеек, который ещё предстоит копать
    Фото: Дарья Хваткова
  • Обугленные брёвна погребальной ямы
    Фото: Дарья Хваткова
  • Обугленные брёвна погребальной ямы
    Фото: Дарья Хваткова
  • В углу находится часть погребального сооружения
    Фото: Дарья Хваткова

«Обугленные брёвна — скорее, облицовка погребальной ямы. Пока мы её не трогаем, потому что прогноз погоды неустойчивый. Ещё попадём в дождь... А жгли умерших не здесь, иначе во множестве находились бы угли. Кстати, в Пскове до сих пор не найдено ни одной площадки сожжений», - обратила внимание Елена Салмина.

Этот псковский могильник происходит из переходного периода, когда каждый украшал и провожал своих покойников кто во что горазд. Постепенная унификация погребального обряда, который потом будет прослеживаться на огромной территории Северной Европы и Руси, происходит как раз на рубеже X-XI веков.

Здесь же обнаруживаются и деревянные конструкции в виде перпендикулярно лежащих брёвен. Это неслучайный разброс, поясняют археологи. Возможно, это «домик», укрытие мёртвого человека или последнее ложе, богатая кровать для покойного.

Кости и черепки горшка с условной кашей, найденные на склоне пока нетронутого кургана, находятся в камеральной лаборатории. «Это то, что остаётся от человека, если его благопристойно, целенаправленно предают огню с тем, чтобы с ним всё было хорошо в загробном мире», - поясняет Елена Салмина. Кости не обуглены, видимо, после сожжения их очистили и только потом сложили в подготовленную ямку.

На фото: Останки после кремации

На фото: Часть кости черепа

Испещрённые узорами черепки горшка археологи пока не рискуют отмывать от песка и пыли. Керамика плохо обожжена. Можно лишь делать предположения - почему. Возможно, горшок для погребения должен был быть новым, поэтому, вероятно, делался на скорую руку.

  • Черепки сосуда с курганного склона
    Фото: Дарья Хваткова
  • Черепки сосуда с курганного склона
    Фото: Дарья Хваткова
  • Черепки сосуда с курганного склона
    Фото: Дарья Хваткова

Пока это всё, что известно о внезапно найденном некрополе, но, думается, находки, а вместе с ними открытия ещё удивят и археологов, и пытливых читателей Псковского агентства информации.

Предыдущие публикации об удивительных артефактах Мстиславского раскопа можно найти здесь и здесь.

Ольга Машкарина
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