Сокровища «сплющенного» раскопа

09:10, 23 мая 2017, ПАИ

Необычными археологическими находками интересуются, кажется, все. Псковичи с удовольствием читают публикации об удивительных артефактах и громких открытиях. Особенно, конечно, обывателей занимают находки с определением «сенсационные», но археология — чаще рутина, хоть и очень увлекательная.

Работы на Мстиславском раскопе в Пскове, названном так по наименованию ближайшей крепостной башни, — как раз часть археологических будней. Здесь перед началом строительства жилых зданий и общей реконструкцией квартала, связанной с реновацией псковской тепловой электростанции (подробнее о проекте), проводятся положенные в таких случаях охранные раскопки.

Старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области, руководитель работ Елена Салмина провела для корреспондента и читателей Псковского агентства информации экскурсию, рассказала об особенностях Мстиславского раскопа и первых интересных находках.

Скромный забор, которым огорожены раскопки, скрывает впечатляющий масштаб работ. За месяц археологи расчистили примерно тысячу квадратных метров, и площадь будет расти. Планируется, что для завершения всех работ понадобится не меньше месяца, а то и двух. Дома на территории бывшей ТЭЦ будут непростые, разных конфигураций, поэтому, например, часть раскопа имеет привычную форму квадрата, но с «оазисом» посередине.

Первые работы начались здесь осенью 2016 года. Тогда археологи не могли понять, почему с первых же дней получилось обнаружить настолько разновременной материал, в том числе древнейшие находки. Через некоторое время выяснилось: дело не в перемешанном культурном слое, а в том, что каждая следующая эпоха «курочила» предыдущую: жители-пользователи территории нарушали тот слой, что образовался до них.

«Если совсем просто, - объясняет Елена Салмина, - то вот пришли какие-то древние люди, посеяли жито и спокойно здесь жили. Это, скорее, такие «окраинные псковичи», возможно, жившие не совсем в городе, а в том месте, которое к городу тяготело. Рядом у них была погребальная зона - остатки могильника найдены на раскопках ещё в 2003 году. Потом богатый Псков начинает бурно развиваться, присматривает эту близкую к воде территорию как место для производств, для бронзолитейного дела».

Именно поэтому в прошлом году археологи нашли здесь множество ломаных украшений — производственную кладовую с профессиональными запасами ювелира.

«И вот, значит, здесь поставили печки с подами, - продолжает руководитель раскопа. - Огонь горит, всё плавится. Мир развивается, Псков развивается и имеет прескверные отношения с Ливонским орденом, а город-то вырос, окраины надо защищать, поэтому здесь ставится стена, и она всё, что здесь имелось, сплющила. Печки куда-то перенесли, куда - не знаем, возможно, в район современной улицы Гоголя. Стена ветшает, город растёт, поэтому стены появляются в другом месте, а эта территория переходит под подворье Псково-Печерского монастыря и используется «спокойно». Может, как огороды, сады — неизвестно. В общем здесь была какая-то «простая» территория. Итого прошло десять веков. Хорошо, если бы культурный слой был три метра, мы бы спокойно себе копали, но пришла ТЭЦ и всё это ещё раз сжала, как гармошку. В результате получился примерно метр культурного слоя. Всё, что здесь находилось, никуда не делось, а просто оказалось адски сплющено. Пока это видится так».

Работы по сооружению частной электростанции начались на берегу Великой ещё весной 1904 года, а уже в декабре некоторые заказчики получили свет. Позже, в 1907 году, электростанцию выкупила Псковская городская Дума.

После революции появилась необходимость заняться всеобщей электрофикацией на государственном уровне. В декабре 1920 года был одобрен план ГОЭЛРО. По нему одна из тепловых электрических станций должна была быть построена в Пскове.

Проектирование новой электростанции на старом месте началось в 1925 году. Два эскизных проекта выполнило АО «Электропомощь» (Ленинград). С 1927 года началась подготовка к строительству. Рабочий проект электростанции с некоторыми задержками в 1928 году разработала ленинградская проектная организация «Промстрой». Оборудование для электростанции заказали в Германии фирмам «Борзиг», «Энке», «АЭГ» и «Отто Мейер».



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









Станцию планировали запустить к 12-й годовщине Октябрьской революции, но не успели из-за задержки монтажа оборудования. Первый ток ТЭЦ дала только в июле 1930 года.

Из-за сооружения искусственных стоков от ТЭЦ в реку участок высох, и почва сжалась ещё сильнее. Таким образом, 40-сантиметровый культурный слой, который уже успели открыть археологи, вмещает в себя сразу 3-4 века.

Находки на раскопе Елена Салмина скромно называет «добротной археологической радостью». В камеральной лаборатории - «камералке» - их обрабатывают и классифицируют, «не отходя от кассы».

Среди будничных находок - точильный камень, грузило, донышко с остатками поворотного столика, тигель - чашечка для плавления цветных металлов, лощило из лошадиной кости - им доводили до блеска керамику, изношенный костяной гребень, обработанная каменная заготовка для неизвестного изделия, множество железных обломков.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова















Найденный здесь всадник с топором, нашумевший на весь псковский Instagram, по словам Елены Салминой, вещь всё-таки из ряда вон выходящая: «Как правило, когда находятся перстни-браслеты, все радуются, а здесь, когда копаешь ювелирные мастерские, украшения - просто общий фон: «Мы снова нашли браслетик. Целенький. Вот хорошо. Сломанный — тоже ничего». И вот появляется эта находка, и мы передаём эту новость друг другу со словами «вы не представляете!». Она, действительно, из ряда вон».

Пока специалисты затрудняются дать всаднику точное определение, но склоняются к тому, что это такой «общий, генеральный амулет». К идее с всадником, который «мужик-молодец», многие народы приходили сами, не заимствуя её у соседей. Самая ранняя такая находка на территории Северо-Запада сделана в Карелии, она датируется XI веком.

Из пояснений в Instagram археологического центра следует, что такие привески – редкая находка. Они были известны на территории Древней Руси и Прибалтики, происходят из погребений XI–XII веков. Некоторые авторы полагают, что прямые аналогии таким подвескам следует видеть в северокавказских (аланских) поясных привесках X–XI веков. Есть также версия, что это христианский паломнический знак. Она принадлежит латышскому археологу Роберту Спиргису.

«Наш всадник не из погребений, - уточняет Елена Салмина, - он из построек периода печек — XII-XIII век —- и похоже, туда он попал из более раннего слоя. Пока это не точно, потому что на раскопе мы видим сильно сжатый слоёный пирог».

Одна сторона всадника немного более выпуклая. Это наводит специалистов на мысль, что его или пришивали, или носили в мешочке, «подвешивать-то не за что». Но это всё пока фантазии на тему.

Есть и другие незаурядные находки — например, торговая пломба с лилией. Псков, как известно, активно торговал с заграничными соседями. Пломбами скрепляли либо документ, либо мешок с товаром. Она являлась гарантией точного веса и сохранности товара.

Научный сотрудник Археологического центра Михаил Васильев на следующий день после находки определил, что на обороте пломбы изображена ещё и крепостная башня - герб города Турне (территория современной Бельгии).

Здесь же нашёлся витой мужской перстень, пряжка с орнаментом XIII-XIV века, женский/детский браслет с орнаментом и радостная потеха — здоровенное пернатое из слоя XIII века. Про него тоже не всё понятно, возможно, это женский оберег, оберег плодородия. «Вот он как раз, похоже, подвешивался. Непонятно, что это за двухголовое животное: или это уточка уточку везёт или это две головы дракона. Таких оберегов много и все они разные. Их обычно связывают с финно-угорскими племенами», - пояснила Елена Салмина.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова













Во всём, что найдено на раскопе - бронза и немного серебра. По прогнозу археологов, все сплавы находок будут иметь разную датировку, «потому что умница-ювелир знал, где взять бывший в употреблении металл».

Внутри раскопа уже можно разглядеть остатки плавильных печей и каменных построек, обнаружился также сохранившийся, но деформированный сруб колодца в слое XV века.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





















На втором участке — у самых стен ТЭЦ — объекты только «вылезают». Через две-три недели, обещают археологи, и там найдётся что-нибудь интересное.