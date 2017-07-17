Фаер-шоу состоится в финале фестиваля «ПАРК-ПРОФИ 2017»

18:14, 17 июля 2017, ПАИ

Фестиваль «ПАРК-ПРОФИ», который состоится 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» в Пскове закроет фаер шоу от клуба исторической реконструкции и Театра огня «Бор Хейм». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в театре, на фестивале «Бор Хейм» развернёт специальный шатер с предсказаниями, где каждый желающий сможет узнать свою судьбу у ведьмы. А для детей будет организована площадка с аквагриммом.

Напомним, что фестиваль «ПАРК-ПРОФИ» объединит на одной площадке все самое интересное, яркое и необычное, что так или иначе связано с автомиром. При поддержке спонсоров планируется провести конкурсы «Автозвук», «Автотюнинг» и «Аэрография». К участию в фестивале будут приглашены все без исключения автосалоны Пскова. На его площадке предполагается развернуть ярмарку подержанных авто, а также организовать выставки ретро-автомобилей, военной автотехники, необычных самодельных транспортных средств и «боевых» раллийных автомобилей.

Дети, которых приведут с собой на фестиваль родители, смогут покататься на веломобилях и гироскутерах, предоставленных партнерами «ПАРК-ПРОФИ», поучаствовать в «гонках» радиоуправляемых машинок и посмотреть научное шоу, в котором будут объяснены принципы работы автомобиля.

Главным событием фестиваля станет конкурс мастерства парковки, заявки на участие в котором подал 31 человек.

В течение всего вечера гостей «ПАРК-ПРОФИ» будет развлекать профессиональная шоу-программа.