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Сысоев день наступил сегодня по народному календарю

Сысоев день наступил сегодня по народному календарю. Об этом сообщает портал calend.ru.

Преподобный Сисой Великий, память которого отмечается в этот день, был монахом-отшельником. Он жил в Египетской пустыне в пещере, освященной молитвами его предшественника — преподобного Антония Великого. За 60 лет отшельничества Сисой достиг высокой духовной чистоты и получил в награду дар чудотворения. Этот дар был такой силы, что однажды даже позволил вернуть к жизни умершего отрока.

По преданию, Сисой был чрезвычайно строг к себе, но очень милостив к ближним, и всех, кто к нему приходил, принимал с любовью и состраданием. «Важнее всего — считать себя ниже всех, потому что такое уничижение способствует обретению смирения», — сказал как-то Сисой одному паломнику. Когда Сисой лежал на смертном одре, окружавшие его ученики заметили, что лицо преподобного вдруг просияло. Он сказал, что видит святых пророков и апостолов, а за его душой пришли ангелы. Перед смертью преподобный успел сообщить ученикам, что зрит самого Господа; после этого его душа отошла в Царство Небесное.

На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. По этому поводу вспоминали пословицы о том, что каждое дело нужно делать в нужное время: «У каждого дня свои заботы»; «Не то забота, что много работы, а то забота, как нет работы». Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице. «Сысой (Сисой) — ходи по росе босой», — говорили в народе. Также верили, что утренняя роса способствует созреванию хлеба: «От Сысоевых зовов роса силу берет, колос наливается. А хлеб поднимается худой — значит, не намолен Сысой».

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