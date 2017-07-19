От неуплаты алиментов до захвата заложника: судимости участников выборов-2017 в Псковской области

09:20, 19 июля 2017, ПАИ

В выборах, которые состоятся в Псковской области в Единый день голосования 10 сентября, намерены участвовать несколько ранее судимых кандидатов. У большинства из них судимости сняты или погашены.Об этом Псковскому агентству информации стало известно из официальных материалов, размещенных на сайте Избирательной комиссии Псковской области.

Баллотирующийся в Псковскую городскую Думу от партии «Родина» Константин Вилков был признан виновным по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), но затем амнистирован.

Погашенные судимости имеют баллотирующиеся в гордуму Пскова от «Родины» Александр Нетудыхаткин (ст.163 ч.2 УК РФ - «Вымогательство с применением насилия») и Яков Овдеенко (ст.115 УК РФ - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Кроме того, как стало известно ПАИ, в отношении одного из кандидатов от «Родины» уголовное дело было возбуждено в конце мая 2017 года, однако решение по нему еще не вынесено. В отношении другого псковского «родинца» дело возбуждалось, но было прекращено.

Имели проблемы с законом и кандидаты в псковскую гордуму от КПРФ: Валерий Вирачев (ст. 159 ч. 3 п. Б УК РФ - «Мошенничество с использованием служебного положения») и Юрий Иванов (ст. 157 ч. 1 УК РФ - «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»; ст. 158 ч. 2 УК РФ – «Кража»).

У баллотирующегося от КПРФ в Локнянское районное Собрание депутатов Валерьяна Хохрякова имеется погашенная судимость по ст. 222 ч. 1 («Сбыт и хранения оружия и взрывчатых веществ»), у идущего от компартии на выборы в Новоржевское районное Собрание Александра Тимофеева – по ст. 211, ч. 2 УК РСФСР («Нарушение правил безопасности движения транспорта»), у его соратника Анатолия Анисимова – по ст. 158 ч. 1 УК РФ («Кража»). У кандидата от КПРФ на выборах в Новосокольническое районное Собрание Александра Богданова – по ст. 264, ч. 2 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Кстати, по аналогичной статье был судим кандидат от ЛДПР на выборах в Великолукскую городскую Думу Роман Богданов. Его соратник по либерально-демократической партии Евгений Федоров, баллотирующийся в Островское районное Собрание, был осужден военным трибуналом по ст. 103, 260 п. «а» УК РСФСР («Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти»).

Баллотирующийся от партии «Яблоко» в Локнянское районное Собрание Иван Пожиганов был судим по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»).

Намеренный избраться в Пушкиногорское районное Собрание Дмитрий Волконский имеет погашенную судимость по ст. 144 ч. 3 УК РСФСР («Кража»).

Наконец, кандидат от «Справедливой России» в Собрание Дедовичского района Анатолий Васильев был осужден по ст. 206 ч. 2 УК РФ («Захват заложника»), однако затем она была переквалифицирована на ст. 213 ч. 2 п. «а» УК РФ («Хулиганство»). В его «активе» также условный срок по с. 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2017 года в Псковской области пройдет 38 избирательных кампаний: выборы депутатов районных Собраний в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Дедовическом, Дновском, Красногородском, Локнянском,Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Струго-Красненском, Усвятском районах и депутатов городских Дум в Пскове и Великих Луках, а также выборы выборы глав муниципалитетов в Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском районах, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (Великие Луки).

Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Невельского района по одномандатному избирательному округу № 2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» по одномандатному избирательному участку № 7, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Опочка» по одномандатному избирательному округу № 12, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Струги Красные» по одномандатному округу № 5, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Дно» по многомандатному избирательному округу № 2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Артемовская волость» по многомандатному избирательному округу № 1, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Писковическая волость» по одномандатному округу № 1.

Фотографии ПАИ, газеты «Гражданинъ» и из социальных сетей.