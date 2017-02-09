Псковский областной суд снял с Константина Вилкова запрет занимать должности во власти

17:35, 09 февраля 2017, ПАИ

Псковский областной суд сегодня, 9 февраля, изменил решение городского суда от 8 ноября 2016 года в отношении лидера общественной организации «Псков – город без наркотиков» Константина Вилкова в части назначения дополнительного наказания. Напомним, Вилков был признан виновным по части 5 статьи 33 – части 1 статьи 286 УК РФ (пособничество) и приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Как стало известно Псковскому агентству информации, основанием для этого решения стала амнистия. Теперь с Константина Вилкова снята судимость, а также запрет сроком на 2,5 года занимать должности, связанные с исполнением функций представителей власти.

Напомним, Константин Вилков, а также трое бывших оперуполномоченных Псковского городского УМВД - Роман Коншин, Алексей Федотов и Ирина Царёва - обвинялись по делу о гибели после задержания правоохранителями 47-летней наркозависимой цыганки Оксаны Казимировской 19 декабря 2014 года.

8 ноября 2016 года Псковский городской суд вынес решение, согласно которому «в результате противоправных действий оперуполномоченных при активном содействии Вилкова были нарушены права Казимировской и её родственников: право на частную собственность, право на погребение. Также были нарушены охраняемые интересы общества и государства». Суд решил приговорить Федотова, Коншина и Вилкова к условному сроку, а Царёву - к исправительным работам.

Приговоры, вынесенные бывшим оперуполномоченным, как стало известно ПАИ, остались в силе.