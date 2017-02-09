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Общество

Псковский областной суд снял с Константина Вилкова запрет занимать должности во власти

Псковский областной суд сегодня, 9 февраля, изменил решение городского суда от 8 ноября 2016 года в отношении лидера общественной организации «Псков – город без наркотиков» Константина Вилкова в части назначения дополнительного наказания. Напомним, Вилков был признан виновным по части 5 статьи 33 – части 1 статьи 286 УК РФ (пособничество) и приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Константин Вилков

Как стало известно Псковскому агентству информации, основанием для этого решения стала амнистия. Теперь с Константина Вилкова снята судимость, а также запрет сроком на 2,5 года занимать должности, связанные с исполнением функций представителей власти. 

Напомним, Константин Вилков, а также трое бывших оперуполномоченных Псковского городского УМВД - Роман Коншин, Алексей Федотов и Ирина Царёва - обвинялись по  делу о гибели после задержания правоохранителями 47-летней наркозависимой цыганки Оксаны Казимировской 19 декабря 2014 года. 

8 ноября 2016 года Псковский городской суд вынес решение, согласно которому «в результате противоправных действий оперуполномоченных при активном содействии Вилкова были нарушены права Казимировской и её родственников: право на частную собственность, право на погребение. Также были нарушены охраняемые интересы общества и государства». Суд решил приговорить Федотова, Коншина и Вилкова к условному сроку, а Царёву - к исправительным работам. 

Приговоры, вынесенные бывшим оперуполномоченным, как стало известно ПАИ, остались в силе.

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