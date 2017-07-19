Зарезавшему двух полицейских из Коми и ранившему псковича дагестанцу дали 17 лет тюрьмы

14:24, 20 июля 2017, ПАИ

В Санкт-Петербурге вынесли приговор трем уроженцам Дагестана, являющимся участниками убийства полицейских, которое произошло в Петергофе в феврале 2016 года. Об этом сообщает агентства «Телеграф» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Гасан Исрапилов был признан виновным в совершении преступления по двум статьям — «убийство двух и более лиц» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Шихмагомеда Исрапилова и Александра Бахмата судили только по второй статье.

Гасану Исрапилову назначили наказание сроком 17 лет в исправительной колонии строгого режима. Бахмату — два года и шесть месяцев в колонии строгого режима. Бывшему военнослужащему внутренних войск Шихмагомеду Исрапилову дали три года условно. Кроме этого, как компенсацию морального вреда с Гасана Исрапилова взыскали 5 350 000 рублей, с его брата - 100 000 рублей, с Бахмата - 150 000 рублей.

Суд установил, что ночью 24 февраля на Разводной улице в Петергофе уроженцы Дагестана не по правилам припарковали машину, после чего им сделали замечание студенты-заочники университета МВД, приехавшие из Республики Коми и Псковской области. В ходе конфликта смертельное ранение получил майор полиции Павел Морозов. Еще одного полицейского госпитализировали, он умер от полученных ран через две недели. Третий пострадавший, пскович, получил легкие ранения.