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Общество

Пыталово и Линовскую волость оценили члены комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области»

Сегодня, 20 июля состоялся очередной рабочий выезд конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на получение областных грантов «Лучшее поселение Псковской области». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова, в поездке приняли участие глава города Иван Цецерский, заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Владимир Куприн и заместитель председателя Государственного комитета региона по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Наталья Филягина.

Они оценили проекты городского поселения «Пыталово» и сельского поселения Линовская волость, которые выставили свои заявки на конкурс в двух номинациях: «Территория культуры» и «Красота, комфорт, порядок».

Члены комиссии в сопровождении руководства городского поселения «Пыталово» прошлись по благоустроенным территориям. В Детском парке комиссии показали детскую площадку и рассказали о дальнейшем благоустройстве сквера, обустройстве игровых зон для малышей и аллей отдыха для старшего поколения.

Также комиссия посетила отремонтированные дворы поселка. Глава Пскова обратился с вопросом к местным жительницам, которые расположились на скамейке перед подъездом: «Довольны ли вы тем ремонтом?» Женщины оценили благоустройство двора на «очень хорошо», отметили новый асфальт и площадку для детей, но попросили привезти побольше земли для клумб.

Инспектируя сельское поселение Линовская волость, которое участвует в конкурсе в номинации «Красота, комфорт, порядок», комиссия посетила несколько поселковых Домов культуры и библиотек, воинские захоронения.

«Просто поражен, увидев работу людей и почувствовав, с какой любовью и теплотой они благоустраивают место, где живут. Как даже небольшой сельский клуб или маленькая библиотека становятся, благодаря усилиям местных энтузиастов своего дела, культурным центром всего поселения. Хочу отметить и огромную работу, проделанную руководством и сотрудниками местных администраций в благоустройстве поселков и деревень. Не может не радовать активная позиция самих жителей. Они обсуждают проекты, дают дельные рекомендации», - отметил глава Пскова.

Напомним, областной конкурс «Лучшее поселение Псковской области» проводится второй год. Инициаторами его проведения выступили депутаты Дубровенской волости Порховского района. В дальнейшем предложение поддержали члены Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» и губернатор Андрей Турчак. Всего в конкурсе в этом году принимают участие 57 поселений, которые подали 70 заявок на участие в различных номинациях «Экономика успеха», «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение» и «Территория культуры». Жюри оценивает проработку конкурсных материалов, анализирует показатели в информационных картах, предоставленных главами районов. Также при оценке конкурсантов будет учитываться общественное мнение.

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