Пыталово и Линовскую волость оценили члены комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области»

17:55, 20 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 20 июля состоялся очередной рабочий выезд конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на получение областных грантов «Лучшее поселение Псковской области». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова, в поездке приняли участие глава города Иван Цецерский, заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Владимир Куприн и заместитель председателя Государственного комитета региона по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Наталья Филягина.

Они оценили проекты городского поселения «Пыталово» и сельского поселения Линовская волость, которые выставили свои заявки на конкурс в двух номинациях: «Территория культуры» и «Красота, комфорт, порядок».

Члены комиссии в сопровождении руководства городского поселения «Пыталово» прошлись по благоустроенным территориям. В Детском парке комиссии показали детскую площадку и рассказали о дальнейшем благоустройстве сквера, обустройстве игровых зон для малышей и аллей отдыха для старшего поколения.

Также комиссия посетила отремонтированные дворы поселка. Глава Пскова обратился с вопросом к местным жительницам, которые расположились на скамейке перед подъездом: «Довольны ли вы тем ремонтом?» Женщины оценили благоустройство двора на «очень хорошо», отметили новый асфальт и площадку для детей, но попросили привезти побольше земли для клумб.

Инспектируя сельское поселение Линовская волость, которое участвует в конкурсе в номинации «Красота, комфорт, порядок», комиссия посетила несколько поселковых Домов культуры и библиотек, воинские захоронения.

«Просто поражен, увидев работу людей и почувствовав, с какой любовью и теплотой они благоустраивают место, где живут. Как даже небольшой сельский клуб или маленькая библиотека становятся, благодаря усилиям местных энтузиастов своего дела, культурным центром всего поселения. Хочу отметить и огромную работу, проделанную руководством и сотрудниками местных администраций в благоустройстве поселков и деревень. Не может не радовать активная позиция самих жителей. Они обсуждают проекты, дают дельные рекомендации», - отметил глава Пскова.

Напомним, областной конкурс «Лучшее поселение Псковской области» проводится второй год. Инициаторами его проведения выступили депутаты Дубровенской волости Порховского района. В дальнейшем предложение поддержали члены Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» и губернатор Андрей Турчак. Всего в конкурсе в этом году принимают участие 57 поселений, которые подали 70 заявок на участие в различных номинациях «Экономика успеха», «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение» и «Территория культуры». Жюри оценивает проработку конкурсных материалов, анализирует показатели в информационных картах, предоставленных главами районов. Также при оценке конкурсантов будет учитываться общественное мнение.