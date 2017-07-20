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По факту обнаружения АЧС в Псковском районе назначено экстренное совещание

Об обнаружении в подсобном хозяйстве исправительной колонии в деревне Середка Псковского района вируса Африканской чумы свиней (АЧС) доложено губернатору Псковской области Андрею Турчаку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. По его поручению 21 июня в 8:00 в районной администрации пройдет срочное рабочее совещание. В нем примут участие представители Государственного управления ветеринарии региона, Россельхознадзора, Главного управления МЧС России по Псковской области, полиции и других ответственных структур.

На совещании будут разработаны и введены в силу ограничительные мероприятия, направленные на недопущение распространения опасного заболевания животных. На данных момент решается вопрос о необходимости введения ограничения движения транспорта по трассе Псков - Гдов - Сланцы.

У животных в хозяйстве колонии были взяты три пробы на АЧС, все они оказались положительными. Завтра материалы будут направлены на исследование во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии. В целях безопасности все поголовье свиней в исправительном учреждении подлежит уничтожению.

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