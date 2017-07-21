Пропавшая воспитанница Детской деревни - SOS нашлась в Пскове

15:22, 21 июля 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району установили местонахождение воспитанницы Детской деревни – SOS Ольги Дмитриевой, которая пропала 17 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, сегодня, 21 июля, утром в Пскове на одной из улиц девушку опознала прохожая, которая видела ее фотографии и информацию о розыске в средствах массовой информации региона.

В настоящее время подросток находится в Детской деревне - SOS, расположенной в деревне Борисовичи Псковского района. Полиция выражает благодарность всем гражданам, в том числе журналистам, которые оказали активное содействие в установлении местонахождения Ольги Дмитриевой.