0
18:08
Песнь дождя и пламени
17:29
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 июля
16:34
«ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Часть 2. Награждение победителей и участников
14:31
Владимир Жириновский рекомендует отдыхать в Псковской области
13:08
Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
12:35
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти
10:52
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян
Еще новости
Общество

Пропавшая воспитанница Детской деревни - SOS нашлась в Пскове

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району установили местонахождение воспитанницы Детской деревни – SOS Ольги Дмитриевой, которая пропала 17 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, сегодня, 21 июля, утром в Пскове на одной из улиц девушку опознала прохожая, которая видела ее фотографии и информацию о розыске в средствах массовой информации региона.

В настоящее время подросток находится в Детской деревне - SOS, расположенной в деревне Борисовичи Псковского района. Полиция выражает благодарность всем гражданам, в том числе журналистам, которые оказали активное содействие в установлении местонахождения Ольги  Дмитриевой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 июля
21 июля 2017
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 июля
«ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Часть 2. Награждение победителей и участников
21 июля 2017
«ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Часть 2. Награждение победителей и участников
Владимир Жириновский рекомендует отдыхать в Псковской области
21 июля 2017
Владимир Жириновский рекомендует отдыхать в Псковской области 4
Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
21 июля 2017
Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти
21 июля 2017
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти 8
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян
21 июля 2017
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян 1
Организаторы: Исторический квест «Вот тот дом!» - отличная альтернатива корпоративу
21 июля 2017
Организаторы: Исторический квест «Вот тот дом!» - отличная альтернатива корпоративу
Прокуратура обязала собственника «Электрона» привести в порядок территорию стадиона до конца июля
21 июля 2017
Прокуратура обязала собственника «Электрона» привести в порядок территорию стадиона до конца июля 2

Идет загрузка...