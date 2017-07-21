Активисты ОНФ добились ликвидации свалки ртутных ламп в лесополосе под Псковом

17:24, 21 июля 2017, ПАИ

После вмешательства активистов Общероссийского народного фронта в Псковской области ликвидирована свалка ртутных отходов, которую обнаружили в лесополосе в Псковском районе неподалеку от деревни Глоты местные жители. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Информация о том, что неизвестные лица выбросили в лесу, в 50 метрах от дороги, более сотни ртутных ламп дневного света, поступила в региональное отделение ОНФ от местных жителей. Общественники выехали на указанное место. В рейде также приняли участие специалисты регионального управления Росприроднадзора и журналисты.

«На месте мы увидели кучу люминесцентных ламп, многие были разбиты. Похоже, что эти опасные отходы кто-то пытался закопать. Рядом с лампами валялись фрагменты упаковки. Мы оградили опасную территорию маркированной лентой и направили обращения в контрольно-надзорные органы о необходимости оперативного принятия мер по ликвидации свалки, транспортировке и утилизации этого опасного вида отходов», – рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров.

Cилами специалистов МЧС и представителей лицензированной на данный вид деятельности организации обнаруженная несанкционированная свалка отходов I класса опасности была ликвидирована в течение двух дней.

«Данная ситуация потребовала оперативного решения, поскольку ртуть является одним из наиболее токсичных веществ. Обильные осадки способствуют распространению ядовитых ртутных паров и проникновению в почву опасных химических элементов, что наносит непоправимый вред экологии», – пояснил Елизаров.

Между тем, в региональное отделение ОНФ поступил еще один сигнал об обнаружении свалки ртутных ламп в Псковском районе в лесу неподалеку от деревни Черняковицы. Активисты Народного фронта также направили обращения в государственный комитет по делам строительства и ЖКХ администрации региона, Росприроднадзор, главе района. Ситуация поставлена на особый контроль региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

На сегодняшний день на интерактивной карте свалок ОНФ в Псковской области отмечено 135 точек, где были обнаружены свалки бытового и строительного мусора. К настоящему времени ликвидировано 55 свалок, по остальным проводится работа.