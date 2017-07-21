Профилактический рейд провели сотрудники псковского МЧС в Дно

19:30, 21 июля 2017, ПАИ

21 июля в Дно сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам совместно с фотокорреспондентом МУП газета «Дновец» провел профилактический рейд в многоквартирных жилых домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудник ведомства выполнил поквартирный обход многоквартирных жилых домов, проинструктировал 19 человек, распространил 38 листовок, а также провел индивидуальные беседы по правилам поведения в случае возникновения пожара и недопустимости нарушений требований пожарной безопасности в быту.

В рамках проведенного профилактического мероприятия особое внимание было уделено многоквартирным жилым домам коридорного типа. С учетом особенностей планировки данных домов представителю управляющей компании разъяснены требования пожарной безопасности к содержанию эвакуационных путей, выходов и внутреннего противопожарного водопровода.