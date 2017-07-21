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Журналисты Медиахолдинга Псковской области стали победителями конкурса «Ганза - связь времен»

Журналисты Медиахолдинга Псковской области стали победителями 5-го Международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с торжественной церемонии награждения победителей, в номинации «Лучший радиоматериал» 1-е место получила радиостанция «7 небо» за радиовикторину «Международная Ганза». 

Эта радиостанция также победила в номинации «Лучшие новые формы». В номинации «Лучший материал зарегистрированных интернет-СМИ» 2-е место заняло Псковское агентство информации за материал «Ганза-2017: Путь к себе».

Всего на конкурс была представлена 91 работа 25 СМИ.

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