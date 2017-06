Ганза-2017: Путь к себе

12:57, 22 июня 2017, ПАИ

15-18 июня в голландском городе Кампен проходили 37-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Псков на них представляла более чем внушительная делегация: чиновники, артисты, ремесленники, и – впервые за всю историю взаимоотношений нашего города с Ганзой – целый десант журналистов. Редактор Псковского агентства информации Максим АНДРЕЕВ тоже побывал в Кампене и пришел к выводу, что на Ганзу лучше лететь, а вот с Ганзы - ехать.

Дух и грабли

Несмотря на то, что вот уже несколько лет Ганза является «нашим всем» для псковских властей, по-прежнему не лишне напомнить, что же это такое. «Ганза» в переводе с немецкого – это «союз». Именно так называлось объединение торговых городов северо-западной Европы, существовавшее в XII-XVII веках.

А в 1980 году был создан Ганзейский союз Нового времени или Новая Ганза - международная неправительственная организация, призванная содействовать развитию торговли и туризма. В ее состав на сегодняшний день входят более 170 городов из 15 европейских стран. В том числе – полтора десятка российских, включая Псков и Великий Новгород.

В 2009 году Новгород стал первым в истории российским городом, в котором состоялись Ганзейские дни Нового времени – масштабный ежегодный международный фестиваль. А в 2019 году, благодаря целеустремленности главы города Ивана Цецерского, принять у себя Ганзу предстоит и Пскову. Благо, по поводу проведения в нашем городе ганзейского праздника есть президентский указ, и, следовательно, на нее предусмотрено федеральное финансирование: порядка 10 миллиардов рублей.

Понятно, что масштабный праздник требует не менее масштабной подготовки. И логично, что городские и областные власти вот уже не первый год снаряжают на Ганзейские дни экспедиции, призванные подсмотреть секреты организации «Ганза-шоу», а также вычислить «грабли», на которые ни в коем случае не стоит наступать псковичам. Насколько успешно и эффективно – вопрос отдельный. Но с тем, что это важная и нужная работа – спорить не приходится.

Региональные СМИ тоже неминуемо должны будут сыграть в проведении псковской Ганзы-2019 не последнюю роль. Допустим, сделать так, чтобы на Ганзейские дни в Псков приехали сотни тысяч туристов, а об ее феерическом успехе узнали миллионы людей – задача маркетологов и пиарщиков фестиваля. А вот дать самим псковичам полную информацию о празднике, хозяевами и главными действующими лицами им предстоит стать через два года, призваны именно журналисты.

Бывалые «ганзюки» (так гордо называют себя русские завсегдатаи Ганзы), любят говорить о неком «ганзейском духе», проникнуться которым к 2019 году должен весь город. Итак, попробуем передать описать это явление, опираясь на увиденное, услышанное и попробованное в Кампене и по дороге из него.

Станица Кампенская

Кампен – город с 50-тысячным населением, расположенный в 60 километрах от столицы Нидерландов, Амстердама. Статус города он получил в 1236 году, а в Ганзу вступил в 1440-м. Уютный исторический центр с ратушей и церквями XIV-XVII веков, живописный канал, набережная реки Эйссел, на которой «припарковано» множество яхт, утопающие в зелени пригороды, - все это, безусловно, создает идиллическую картинку.

При этом жители города, как и все голландцы, терпимы к чужим причудам, доброжелательны и не лишены самоиронии. Достаточно сказать, что одним из символов города является корова в натуральную величину, которую по праздникам подвешивают на самой высокой кампенской колокольне. Напрашиваются аналогии с лошадью барона Мюнхаузена, но нет, по легенде, корову впервые вздернули повыше простодушные средневековые кампенцы, которым кто-то посоветовал пасти скот на поросших травой крышах домов.

Россиянам Кампен должен быть особенно интересен. Ведь в городе существует созданный на средства меценатов музей православной иконы. А кроме того, по слухам, действует… «казачий» хор, который состоит из голландских пенсионеров, увлеченных русскими песнями.

В Пскове, кстати, ганзейские гости – немцы, голландцы, поляки, шведы, прибалты, - тоже найдут немало интересного для себя. Наверняка любое упоминание об их странах и национальных героях будет им интересно и пройдет по разряду экзотики. Так что псковскому кафе «Шведская горка» уже стоит готовиться к наплыву гостей из шведского города Кальмар. Главное – сделать так, чтобы они про нее узнали.

Все течет

Понятно, что в «пряничных» интерьерах Кампена, на «вылизанной» мостовой, выложенной узкими плиточками, мероприятия Ганзейских дней смотрелись «как влитые». Голландцам 10 миллиардов на празднование никто не дал. Да город явно и не нуждался в столь масштабном приспособлении к жизни: ремонту фасадов и опорной инфраструктуры.

А для большего эффекта, перед входом чуть ли не в каждый магазин или кафе в уютном историческом центре города был постелен домашний «коврик» в ганзейских цветах с призывом «Welcome to Kampen!» и эмблемой праздника.

В Пскове мест, столь органично подходящих для уходящего корнями в средневековье праздника, куда меньше. Впрочем, и в нашем городе найдется достаточно площадок, на которых глаз гостей будут радовать вполне открыточные виды. Конечно, если не сбудется мечта городских и областных властей сделать центром Ганзы-2019 свежереконструированный к этому времени (будем надеяться) стадион «Машиностроитель».

Кампенцы вот, руководствуясь слоганом праздника «Вода объединяет!», разместили центральную сцену Ганзы на набережной, «причалив» к ней два парусника. Вышло более чем эффектно. Ну а ганзейская ярмарка, на которой все города-участники представили свои «посольства», расположилась на берегу проходящего через центр города канала. Здесь же установили и несколько малых сцен.

Новенькие псковские набережные, при всех их недостатках, так и просятся на роль ганзейских «мест силы». И за предстоящие два года их вполне можно приспособить для нужд грядущего праздника. И, что еще важнее – для жизни псковичей. Для начала – обустроив там стационарные общественные туалеты.

Кстати, о туалетах. В Кампене то тут, то там попадались по-голландски минималистичные уличные писсуары (разумеется, совершенно бесполезные для дам), но в целом избытка общественных туалетов не наблюдалось.

И если прогуливающиеся по городу туристы еще могли набраться смелости и зайти в ближайшее кафе, то тем же участникам ярмарки, прикованным к своим палаткам, зачастую приходилось трудновато.

Так что проблему пристойных туалетов в Пскове надо ставить на первое место, и уж тут ссылки на «а как у них» не уместны. В конце концов, это надо не европейцам. Это надо нам самим.

«А дорогу сейчас покажу!»

Из статьи в статью и из комментария в комментарий кочует утверждение, что Ганзейские дни ежегодно собирают до полумиллиона гостей. Не берусь утверждать, что число людей на улицах Кампена в середине июня увеличилось в 10 раз, но факт остается фактом: уже за пару месяцев до фестиваля найти гостиничный номер или апартаменты в городе на праздничные даты не представлялось возможным.

В результате, к примеру, многочисленная псковская делегация оказалась рассеяна сразу по нескольким близлежащим к Кампену городам и весям. В результате чего немедленно вскрылась большая проблема Ганзы-2017: логистическая. Некоторым участникам приходилось добираться до эпицентра праздника аж с двумя пересадками, причем в процессе они убедились, что общественный транспорт в Нидерландах, пусть ходит строго по расписанию и снабжен валидаторами, но необычайно дорог. А многоразовые транспортные карты, которыми пользуются экономные аборигены, невозможно пополнить с помощью кредиток того же Сбербанка.

Очевидно, что если псковская Ганза действительно соберет анонсируемое количество гостей, то селиться им придется не только в гостиницах, общежитиях и арендных квартирах Пскова, но и в близлежащих городах и деревнях, на турбазах и в гостевых домах. И тут-то вопрос логистики встанет в полный рост.

Впрочем, председатель комитета потребительского рынка городской администрации Андрей Сукманов оптимистично считает, что при псковских демпинговых ценах на такси проблемы не возникнет. Главное в таком случае, чтобы таксисты не сколотили картельный сговор (вся надежда на УФАС во главе с Ольгой Милонаец), а также – чтобы они смогли объясниться с пассажирами, владеющими русским языком на уровне «Na zdorovie – Vodka - Putin».

Снял с языка

Кстати, о языковом барьере. Не надо заранее комплексовать: несмотря на то, что среди голландцев нашлось немало людей, прекрасно говорящих на английском, попадались и те, кого элементарные вопросы (а-ля «Gde vashy yadernye ustanovky?» «How to get to the central stage?»*) на языке Шекспира вводили в полнейший ступор.

Что самое удивительное, некоторые ганзейские волонтеры также не оказались полиглотами. В частности, обаятельный голландец в фирменной футболке, первым попавшийся на пути группы псковских журналистов, похоже, отчаялся было уже понять, что же им от него нужно. И только SMS-сообщение от земляков с точным адресом пресс-центра Ганзы-2017 спасло псковичей.

Двуязычные (на голландском и английском) ганзейские буклеты придирчивых гостей из Пскова тоже разочаровали: отсутствием внятной структуры и минимумом информации. А уличная навигация и инфографика и вовсе поставили в тупик, так как были выполнены только лишь на голландском.

Мораль: псковские власти, конечно, уже брали на себя повышенные обязательства по подготовке говорящих на иностранных языках официантов, полицейских и волонтеров. Однако неплохо было бы к фестивалю подготовить разговорники, предназначенные как для псковичей, так и для гостей города: несколько расхожих фраз, основные городские топонимы, краткий словарик наиболее употребляемых слов.

И, конечно же, времени осталось не много, но гостям Пскова (и не только ганзейским) здорово помогло бы качественное мобильное приложение: с маршрутами, афишами, анонсами и т.д. и т.п.

«Сказ» о Ганзе

Вопреки традиции, Ганзейские дни в Кампене начались не с шествия делегаций представленных на фестивале городов, а с парада кораблей. Такое решение было принято из соображений безопасности, на фоне последних терактов, происходивших в Европе как раз во время массовых мероприятий.

Ганзейские «старожилы» утверждают, что праздник от этого сильно потерял: по их словам, во время массового шествия как нельзя лучше ощущался пресловутый «ганзейский дух». Впрочем, дефиле кораблей в фарватере реки Эйссел – от «обычных» яхт до вполне себе аутентичных ганзейских когов – также впечатляло. И оставалось только жалеть, что в Пскове такое вряд ли возможно. Кампен в эти дни собрал буквально «все флаги в гости». А в наш город в свое время не смогли добраться по воде даже эстонцы из соседнего Тарту, на грант Евросоюза построившие реплику старинного судна.

Казалось бы, тема речного сообщения между Псковом и Тарту уже закрыта, но чем черт не шутит, быть может есть смысл вновь поднять ее сегодня, сославшись на острую ганзейскую необходимость? Ведь вода, как известно, не только «объединяет», но и «камень точит». Благо, на состоявшемся в мае 3-м Форуме приграничных регионов эстонский бизнесмен рассказывал мне, что под проект трансграничного водного сообщения он уже «пробивает» новый причал для яхт под Тарту.

Само ганзейское шоу, развернувшееся на главной сцене, удивляло своим разнообразием. Но, без всякого преувеличения, хэдлайнерами праздника стали псковичи из ансамбля «Сказ», в эти дни выступавшие на большой кампенской сцене чуть ли не чаще всех остальных коллективов. Вот уж кто и в самом деле проникся тем самым «ганезейским духом»! Благо нынешний руководитель «Сказа», Константин Абабков, рассказывает, что впервые оказался на Ганзе, проходившей тогда в немецком Кёльне, в далеком 1988 году, еще восьмиклассником. Но уже тогда - в составе ансамбля.

Константин и его коллеги по-настоящему увлечены своим делом и вот уже много лет не пропускают ни одни Ганзейские дни, сделав «Сказ» настоящей визитной карточкой Пскова. Они – полноценные участники «ганзейской тусовки», их узнают на улицах члены делегаций других городов. Впрочем, не меньше их волнует, как праздник пройдет в родном Пскове, и как масштабный фестиваль способен поменять сознание людей.

Деньги на ветер

Важнейшая составляющая фестиваля – ярмарка, своего рода всеганзейская «Выставка достижений народного хозяйства». На ней каждому муниципалитету выделено место, которым он вправе распорядиться по своему усмотрению для самопрезентации.

Ганзейские «посольства» делятся на две неравные части. В некоторых просто раздают туристические буклеты. Таких, впрочем, меньшинство. Да и связан аскетизм, чаще всего, не столько с отсутствием воображения, сколько с ограниченностью в средствах. Барбара из немецкого города Дорстен прибыла на Ганзу в гордом одиночестве. «У нашего муниципалитета слишком маленький бюджет на маркетинг», - призналась она.

Большинство же участников ярмарки соревнуются в фантазии. В результате, на ярмарке можно поучаствовать в мастер-классах, купить необычные сувениры, попробовать стрит-фуд из разных стран Европы. Тут и горчичный суп, и уха из трески, и целый поросенок на вертеле. Одного только немецкого пива на Ганзе – десятки сортов! Причем представители каждого города, разумеется, утверждают, что уж их-то пиво - самое лучшее.

Информация о том, что в России на подобных мероприятиях продавать и пить алкогольные напитки запрещено, повергает европейцев в шок: «Ганза без пива?!!» Остается лишь надеяться, что псковским властям действительно удастся найти в этом вопросе компромисс с федеральными службами и ведомствами. Впрочем, сперва еще надо добиться обещанной упрощенной процедуры ввоза разного рода «запрещенки» в Псковскую область.

Идите в баню!

Почти все удовольствия на ярмарке – за деньги. Бесплатные подарки и дегустации предлагают только россияне и прибалты. Последние, в поисках своей идентичности, тоже изрядно прониклись «ганзейским духом». А кроме того, выгодно отличаются от среднестатистических европейцев щедростью и широтой души.

Псковичи, кстати, сетуют, что ганзейские организаторы напрасно из года в год «селят» их на ярмарке вдали от прибалтов. Вместе, говорят они, было бы веселее, да и общий язык найти не составило бы никакого труда.

На кампенской ярмарке одними из самых оригинальных оказались эстонцы из маленького города Вильянди, принимавшего Ганзу в 2015 году. В Нидерланды они привезли… мобильную сауну. Установили на берегу канала и неустанно топили на протяжении всего фестиваля, приглашая прохожих зайти и попариться. Не отказавшиеся (в их числе был и журналист ПАИ) были вознаграждены отличной кампанией (в парилке заседал, к примеру, организатор Ганзейских дней в Вильянди) и пивом на березовых листьях.

Завернутые в полотенца, распаренные мужчины, время от времени выбиравшиеся на улицу для того, чтобы облиться холодной водой на берегу канала, неминуемо привлекали внимание гуляющих по набережной канала людей. Реклама? Еще какая!

Рыбные дни

Псковичи, впрочем, тоже не ударили в грязь лицом. Колоритные Владимир и Вера Мелиховы бойко торговали псковскими сувенирами, а также угощали прохожих блинами, баранками, чаем и сбитнем. А художница Ольга Гусева прямо на глазах у изумленной публики расписывала авторские матрешки.

Псковская палатка в результате, по всеобщему признанию оказалась одной из самых популярных: у нее все время толпился народ. И не только из-за бесплатного угощения, но и благодаря тому самому «духу Ганзы», воплощением которого стал Владимир, бойко общавшийся с прохожими на доброй дюжине языков.

У Владимира, кстати, немало идей на счет того, как сделать псковское «посольство» на ярмарке еще более представительным, эффективным и эффектным. К примеру, по его мнению, необходима еще одна палатка, в которой члены псковской делегации могли бы встречаться, принимать гостей, брать и давать интервью. Своего рода «псковский дом», если пользоваться олимпийскими терминами. Благо, прецеденты такие на Ганзе есть.

И, конечно, наш маленький «ВДНХ» здорово украсила бы точка ганзейского общепита. Серьезным рестораторам, надо полагать, везти на фестиваль свое оборудование, продукты и персонал не с руки: дело это исключительно имиджевое, при таких вложениях выйти бы в ноль. А вот почему бы городу не убедить продемонстрировать искусство «есть по-псковски» на следующей Ганзе, в немецком Ростоке, Алексея Малова, по праву считающегося знатоком местной рыбы и блюд из нее? Тот же шашлык из щуки в его исполнении наверняка бы пошел «на ура»! А копченый лещ, фаршированный квашеной капустой? Разве ганзейцы пробовали таких лещей?!

Вагонные споры

Городские и областные чиновники прибыли на Ганзу и вернулись домой на самолетах. Понятно, что это быстрее и удобнее, причем стоит вовсе не таких бешеных денег, как пытаются доказать в пылу предвыборной схватки некоторые псковские политики.

Однако по пути домой нет-нет да и закрадывалась мысль, что им стоило бы отправиться в Псков на том же автобусе, на котором ехали два дня через Голландию, Германию, Польшу и Прибалтику артисты, ремесленники, торговцы и журналисты. Потому что именно там можно было почерпнуть немало идей, которые наверняка пригодились бы на псковской Ганзе через два года.

К примеру, псковские «ганзюки» активно поддерживают идею псковского губернатора, предлагавшего восстановить мост в устье Псковы: хотя бы на время Ганзейских дней, хотя бы в виде временной понтонной переправы. Это позволило бы закольцевать туристические маршруты и облегчило бы жизнь и гостям, и организаторам праздника.

Наилучшим местом для ярмарки торговцы считают так называемую «Золотую набережную», вплоть до Высокой башни. А вот новая набережная Великой, по их словам, для праздничной торговли непригодна: на верхнем ярусе слишком узко, людям не остановиться перед палатками, их сносит толпа. А до нижнего покупатели попросту не добираются: слишком мало спусков.

Еще одно предложение заключается в том, чтобы стимулировать псковичей прийти на праздник в исторических костюмах. К примеру, одевшимся по средневековой моде торговцам давать скидки на размещение их палаток. А псковичам, добровольно облачившимся хотя бы в косоворотки и порты, - скидки на праздничный стритфуд и сувениры.

Вопрос, правда, в том, где обычному горожанину, не реконструктору и не актеру драмтеатра, найти подобающий костюм. В Мюнхене, в дни Октоберфеста, традиционные баварские платья и кожаные шорты продаются на каждом шагу. Причем носят их не только падкие до экзотики туристы и завсегдатаи Терезиного луга, но и простые мюнхенцы, не погруженные в угар праздника: причем, от мала до велика. Проходящий в городе пивной фестиваль с почти двухсотлетней историей для местных - просто повод надеть национальную одежду.

* * *

Возможно, когда-нибудь таким поводом – или одним из них – для псковичей станут Ганзейские дни. Разумеется, если приживутся и не выйдут «комом» в 2019 году. Ведь отмечает же Тарту, принимавший Ганзу в 2005-м, теперь эти дни ежегодно.

Стоит понимать, что Ганзейские дни – это не просто еще один околоисторический фестиваль, а уютный общеевропейский праздник, «междусобойчик», на котором царит дружелюбие и не так уж важны различия в культурах и языковые проблемы. И действительно, кто бы не попадался нам на пути в Кампене – начиная от реконструктора Петро из Львова и заканчивая немецкими байкерами из клуба (внезапно!) «Novgorod kowboys» - неизменно были настроены на позитив и общение.

Вряд ли Ганза может полностью захватить умы и сердца псковичей, как она это уже сделала с главой Пскова. А вот помочь пробудить в них самоуважение и интерес к своей истории, увидеть, что наш город - это часть Европы, она вполне способна.

Правда, лишь в том случае, если горожанам доведется выступать на празднике не только в роли пассивных зрителей, но и на правах хозяев дома, гостеприимно принимающих у себя иностранных гостей.

*Как пройти к центральной сцене?

Фотографии автора, пресс-службы муниципального образования «Город Псков», с сайта stad.kampen.nl и из социальных сетей

Кампен – Псков