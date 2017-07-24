Провести тщательное расследование по возникновению очага АЧС в Псковском районе поручил Максим Жаворонков

12:12, 24 июля 2017, ПАИ

24 июля исполняющий полномочия губернатора Псковской области Максим Жаворонков провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участники совещания обсудили обстановку в карантинной зоне по африканской чуме свиней (АЧС), которая возникла в исправительной колонии в Середке Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Максим Жаворонков отметил, что с момента обнаружения очага АЧС был проведен большой объем мероприятий, позволяющих обеспечить нераспространение на территории района особо опасного заболевания животных. Он призвал членов комиссии выработать дополнительные меры по разрешению ситуации.

Начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь доложил об оперативных мероприятиях, проводимых в исправительном учреждении в связи с обнаружением очага АЧС: организованы дизбарьеры, выставлены временные посты, определено место для сжигания свиней. В настоящий момент падеж свиней составил 22 головы, вынужденно убито 10 свиней. Все животные сожжены. Кроме того, взято 15 проб крови свиней, проведена поголовная термометрия животных. В колонии приостановлены все виды свиданий с осужденными, а также продуктовые передачи.

Эпидемиологическое расследование причин возникновения АЧС продолжается. По мнению заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Анатолия Ильченко, велика вероятность, что вирус был занесен в хозяйство колонии с пищевыми продуктами. На что Максим Жаворонков подчеркнул, что необходимо провести тщательное эпидрасследование, выявить упущения и сделать соответствующие выводы.

Что касается оперативных мероприятий, проводимых в районе, то, по словам начальника Управления ветеринарии Псковской области Веры Баданиной, все три организованных на подъездах к угрожаемой зоне поста обеспечены необходимыми дизсредствами. Ведется подготовка к предстоящему отчуждению животных среди населения. По данным главы Псковской района Владимира Лавренова, на близлежащей к эпизоотическому очагу территории выявлено 11 владельцев свиней, из них 9 находятся в первой угрожаемой зоне (в радиусе 5 км). С гражданами проведена разъяснительная работа. Управление МВД России по Псковской области выразило готовность оказать помощь в обходе личных подсобных хозяйств и изъятии животных.

Кроме того, члены КЧС также обсудили вопрос организации объезда зоны АЧС большегрузным транспортом. По словам председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Виталия Голикова, водители, направляющие транспорт в Гдов, неохотно выбирают объезд угрожаемой зоны из-за увеличения пути почти в два раза. В связи с этим и. п. губернатора поручил усилить разъяснительную работу среди грузоперевозчиков.

Напомним, что африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике, остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мерами. В России вирус распространяется с 2007 года, за это время уничтожены сотни тысяч свиней. Для человека это заболевание безопасно.