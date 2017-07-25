Ограничение движения в связи со вспышкой АЧС в Псковском районе (СХЕМА)

12:02, 25 июля 2017, ПАИ

В связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в подсобном хозяйстве исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области в посёлке Серёдка Псковского района, указом и.п. губернатора Псковской области Максима Жаворонкова с 22 июня в муниципалитете было введено ограничение движения для соблюдения карантина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете Псковской области по транспорту, на двух автомобильных дорогах общего пользования регионального значения были установлены заградительные посты с дезбарьерами. Посты установлены в деревнях

в Великое Поле и Знаменка на дороге Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино – Краколье, а также перед деревней Мельницы на дороге Середка - Мельницы - Гридино.